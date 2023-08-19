Нічна атака на Хмельниччину: кількість пошкоджених будівель зросла до 400





Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, пише



За словами місцевого посадовця, пошкоджень зазнали як адміністративні приміщення, школи, комунальні заклади, так і сотні приватних будинків жителів Меджибізької та Деражнянської громади.



Тюрін повідомив, що людських втрат через обстріл росії Хмельниччини, немає.



"Сума завданих матеріальних збитків наразі уточнюється. Зараз на місцях працюють комісії, створені в тергромадах, які обстежують і фіксують наслідки нічного ворожого нападу.



Розгорнуті пункти видачі будівельних матеріалів, виділених з резервних фондів громад. Крім того, ведеться робота щодо отримання допомоги від наших міжнародних партнерів", - сказав Тюрін.



Росіяни в ніч на 19 серпня атакували Україну безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили 15 із 17 ворожих "Шахедів".



У Хмельницькій області в кількох селах вибуховою хвилею пошкоджено будинки. Спершу повідомлялося, що в вибуховою хвилею пошкоджено близько тридцяти будинків. Відомо було про 8 постраждалих: двох поранених уламками скла жінок та шістьох людей, які звернулися до лікарів у шоковому стані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 14:00 суботи, 19 серпня, внаслідок нічної атаки російськими безпілотниками на Хмельницьку область пошкоджено близько чотирьох сотень будівель.Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА, пише Українська правда За словами місцевого посадовця, пошкоджень зазнали як адміністративні приміщення, школи, комунальні заклади, так і сотні приватних будинків жителів Меджибізької та Деражнянської громади.Тюрін повідомив, що людських втрат через обстріл росії Хмельниччини, немає."Сума завданих матеріальних збитків наразі уточнюється. Зараз на місцях працюють комісії, створені в тергромадах, які обстежують і фіксують наслідки нічного ворожого нападу.Розгорнуті пункти видачі будівельних матеріалів, виділених з резервних фондів громад. Крім того, ведеться робота щодо отримання допомоги від наших міжнародних партнерів", - сказав Тюрін.Росіяни в ніч на 19 серпня атакували Україну безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили 15 із 17 ворожих "Шахедів".У Хмельницькій області в кількох селах вибуховою хвилею пошкоджено будинки. Спершу повідомлялося, що в вибуховою хвилею пошкоджено близько тридцяти будинків. Відомо було про 8 постраждалих: двох поранених уламками скла жінок та шістьох людей, які звернулися до лікарів у шоковому стані.

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