Росія вдарила в Чернігові по зліту виробників дронів і аеророзвідників





Про це пише



"Люті пташки" у Чернігові збиралися на 10:00 суботи.



Об 11:30 у Чернігові пролунав вибух.



Російська ракета вразила Чернігівський обласний академічний український музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка, що на центральній площі.



ВІйськовослужбовець Нацгвардії Валерій Боровик повідомив, що другий поверх драмтеатру фактично знесено.



Марія Берлінська написала, що всі, хто пішов в укриття, цілі, включно з нею. Однак частина людей вийшла на вулицю.



"Захід було заздалегідь офіційно узгоджено з місцевою владою, місце було надано місцевою владою.



Анонс, що буде захід був у відкритому доступі. Але конкретне місце повідомили лише (!) зареєстрованим перевіреним учасникам за лічені години до заходу. Всі дані учасників надано відповідним органам.



Зараз працюємо з СБУ надаємо всі необхідні дані для оперативного розслідування", - сказала вона.



Російські пропагандисти з РИА Новости також підтвердили, що цілюю рф був фестиваль дронів.



Під час атаки постраждали цивільні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія завдала ракетного удару по драмтеатру в центрі Чернігова , коли там проводився зліт виробників дронів та навчальних шкіл з аеророзвідки у рамках демо-дня "Люті пташки", хоча точне місце проведення знали лише учасники заходу.Про це пише Українська правда "Люті пташки" у Чернігові збиралися на 10:00 суботи.Об 11:30 у Чернігові пролунав вибух.Російська ракета вразила Чернігівський обласний академічний український музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка, що на центральній площі.ВІйськовослужбовець Нацгвардіїповідомив, що другий поверх драмтеатру фактично знесено.написала, що всі, хто пішов в укриття, цілі, включно з нею. Однак частина людей вийшла на вулицю."Захід було заздалегідь офіційно узгоджено з місцевою владою, місце було надано місцевою владою.Анонс, що буде захід був у відкритому доступі. Але конкретне місце повідомили лише (!) зареєстрованим перевіреним учасникам за лічені години до заходу. Всі дані учасників надано відповідним органам.Зараз працюємо з СБУ надаємо всі необхідні дані для оперативного розслідування", - сказала вона.Російські пропагандисти з РИА Новости також підтвердили, що цілюю рф був фестиваль дронів.Під час атаки постраждали цивільні.

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