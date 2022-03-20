Росія вдарила в Чернігові по зліту виробників дронів і аеророзвідників
Сьогодні, 16:02
Російська армія завдала ракетного удару по драмтеатру в центрі Чернігова, коли там проводився зліт виробників дронів та навчальних шкіл з аеророзвідки у рамках демо-дня "Люті пташки", хоча точне місце проведення знали лише учасники заходу.
Про це пише Українська правда.
"Люті пташки" у Чернігові збиралися на 10:00 суботи.
Об 11:30 у Чернігові пролунав вибух.
Російська ракета вразила Чернігівський обласний академічний український музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка, що на центральній площі.
ВІйськовослужбовець Нацгвардії Валерій Боровик повідомив, що другий поверх драмтеатру фактично знесено.
Марія Берлінська написала, що всі, хто пішов в укриття, цілі, включно з нею. Однак частина людей вийшла на вулицю.
"Захід було заздалегідь офіційно узгоджено з місцевою владою, місце було надано місцевою владою.
Анонс, що буде захід був у відкритому доступі. Але конкретне місце повідомили лише (!) зареєстрованим перевіреним учасникам за лічені години до заходу. Всі дані учасників надано відповідним органам.
Зараз працюємо з СБУ надаємо всі необхідні дані для оперативного розслідування", - сказала вона.
Російські пропагандисти з РИА Новости також підтвердили, що цілюю рф був фестиваль дронів.
Під час атаки постраждали цивільні.
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Про це пише Українська правда.
"Люті пташки" у Чернігові збиралися на 10:00 суботи.
Об 11:30 у Чернігові пролунав вибух.
Російська ракета вразила Чернігівський обласний академічний український музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка, що на центральній площі.
ВІйськовослужбовець Нацгвардії Валерій Боровик повідомив, що другий поверх драмтеатру фактично знесено.
Марія Берлінська написала, що всі, хто пішов в укриття, цілі, включно з нею. Однак частина людей вийшла на вулицю.
"Захід було заздалегідь офіційно узгоджено з місцевою владою, місце було надано місцевою владою.
Анонс, що буде захід був у відкритому доступі. Але конкретне місце повідомили лише (!) зареєстрованим перевіреним учасникам за лічені години до заходу. Всі дані учасників надано відповідним органам.
Зараз працюємо з СБУ надаємо всі необхідні дані для оперативного розслідування", - сказала вона.
Російські пропагандисти з РИА Новости також підтвердили, що цілюю рф був фестиваль дронів.
Під час атаки постраждали цивільні.
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