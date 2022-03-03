Росіяни вдарили по драмтеатру в Чернігові: 7 загиблих, 90 поранених

Росіяни вдарили по драмтеатру в Чернігові: 7 загиблих, 90 поранених
У Чернігові внаслідок ракетного удару загинула 6-річна дитина.

Про це повідомили у пресслужбі МВС.

"На місці патрульні намагалися надати їй допомогу, але, на жаль, врятувати дитину не вдалося. Ворожа ракета влучила в будинок культури. Серед постраждалих є поліцейські та представники судової охорони.

Всі необхідні служби працюють на місці трагедії та документують наслідки обстрілу", - йдеться в повідомленні.

Також Міністр внутрішніх справ звернувся до керівників всіх органів влади з проханням обмежити будь-які масові заходи.

Згодом він повідомив, що у Чернігові виявили тіло ще однієї жертви. Невпізнана жінка. Кількість загиблих зросла до 7.

За медичною допомогою звернулося 90 поранених. З них 10 поліцейських та 12 дітей. Госпіталізовано 25 людей.

12-річну дівчинку терміново доставляють реанімобілем до Києва. Дитина в тяжкому стані.
Росіяни вдарили по драмтеатру в Чернігові: 7 загиблих, 90 поранених

На даху одного з будинків розгорілася пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно загасили вогонь. На місці працюють 20 слідчо-оперативних груп поліції Чернігівщини та 2 криміналістичні лабораторії.

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Теги: Чернігів, ракетний удар
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