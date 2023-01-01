Луцькрада передала на баланс ЖКП 11 укриттів і зобов'язала їх відремонтувати: у якому стані приміщення

Луцькрада передала на баланс ЖКП 11 укриттів і зобов'язала їх відремонтувати: у якому стані приміщення
Луцька міська рада передала на баланс житлово-комунальному підприємству №3 11 захисних споруд у різних частинах міста. І зобов’язала до кінця літа привести їх до ладу.

Як розповів Суспільному керівник ЖКП №3 Олександр Мартинюк, йдеться про 10 протирадіаційних укриттів і одне сховище.

Після перевірки шість із 11 захисних споруд визнали частково придатними. Зі слів керівника ЖКП, приміщення потребують ремонту.

Укриття на Волі, 23

Одне із переданих на баланс укриттів — у житловому будинку на проспекті Волі, 23. Олександр Мартинюк каже воно одне з найстаріших в місті, було збудоване понад 70 років тому.

"Тут був жах. Одного сміття, мабуть, вивезли більше як два причепи", — додав керівник ЖКП.

Після передачі укриття на баланс житлово-комунального підприємства — у приміщенні залили бетоном підлогу, знищили грибок, пофарбували двері, побілили стелю та стіни, облаштували санвузли. Нині готовність захисної споруди — 80 %.

Робили усе працівники ЖКП і матеріали брали найдешевші, бо економили, — розповів головний інженер Володимир Михайловський: "Ми вже витратили сюди 100 з лишнім тисяч. Тут залишилося ще зробити вентиляцію. Заключили договір із субпідрядником теж на 115 тисяч".

Бомбосховище на Гулака-Артемовського, 3
Луцькрада передала на баланс ЖКП 11 укриттів і зобов'язала їх відремонтувати: у якому стані приміщення

Ще один об’єкт — бомбосховище в будинку на Гулака-Артемовського, 3. Ремонтні роботи у захисній споруді тривають третій тиждень.

У цьому приміщенні, — каже керівник ЖКП, теж було багато сміття, його прибрали. А особисті речі людей, які можуть мати цінність, вивезти не наважилися.

"Це подарунки наших славних мешканців. Носимо туди, сюди. З однієї кімнати в другу. Щоб можна було працювати", — додав Олександр Мартинюк.

Укриття на вулиці Пятницька Гірка, 12

Укриття у двоповерховому будинку на вулиці П’ятницька Гірка, 12 — це ще польська забудова, — розповів місцевий мешканець Валерій Савельєв. Чоловік відповідає за ключі від захисної споруди.
Луцькрада передала на баланс ЖКП 11 укриттів і зобов'язала їх відремонтувати: у якому стані приміщення

Зі слів лучанина, в укритті комунальники уже навели лад: "Зараз тут шик. Порівняти, що було раніше, були кучі сміття, шприців, пляшки і задній вхід теж прочищали, бо там купа цегли, все завалено було".

Нині це укриття готове на 98 %, каже директор ЖКП Олександр Мартинюк.

До кінця літа працівники житлово-комунального підприємства №3 мають відремонтувати ще три захисні споруди: на проспекті Волі, вулицях Словацького та Винниченка.

Що кажуть в міськраді

На ремонти укриттів цього року міська рада передбачила два мільйони гривень, — розповів Суспільному начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськради Юрій Кирилюк.

"Вони будуть підготовлені, потім ДСНС і ми комісійно будуть обстежені і визнані як готові. Хоча в них можна укриватися і люди укриваються зараз", — додав посадовець.

Зі слів Юрія Кирилюка, за приблизними підрахунками міської ради – у захисних спорудах міста може розміститися 200 тисяч населення, це враховуючи найпростіші укриття — підвали.

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Теги: Луцьк, укриття
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