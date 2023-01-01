На Волинь «На щиті» повертається Герой Сергій Степанкевич

На Волинь «На щиті» повертається Герой Сергій Степанкевич
Сьогодні, 19 серпня, "На щиті" повертається волинський Герой Сергій Степанкевич. Зустріч на вʼїзді в місто Нововолинськ о 17:00.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"Коридором шани проводимо Героя до майдану Незалежності. О 17:30 там відбудеться панахида та прощання з містом.

Звідти похоронний кортеж попрямує у Кирило-Мефодіївський Собор (біля ліцею №2). Там тіло Героя залишиться на ніч.

У неділю, 20 серпня, об 11:00 розпочнеться панахида та прощання.

Чин погребіння - на Алеї слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти)", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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