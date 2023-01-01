На Волинь «На щиті» повертається Герой Сергій Степанкевич

Сергій Степанкевич. Зустріч на вʼїзді в місто Нововолинськ о 17:00.



Про це Борис Карпус.



"Коридором шани проводимо Героя до майдану Незалежності. О 17:30 там відбудеться панахида та прощання з містом.



Звідти похоронний кортеж попрямує у Кирило-Мефодіївський Собор (біля ліцею №2). Там тіло Героя залишиться на ніч.



У неділю, 20 серпня, об 11:00 розпочнеться панахида та прощання.



Чин погребіння - на Алеї слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти)", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 19 серпня, "На щиті" повертається волинський Герой. Зустріч на вʼїзді в місто Нововолинськ о 17:00.Про це повідомив міський голова Нововолинська"Коридором шани проводимо Героя до майдану Незалежності. О 17:30 там відбудеться панахида та прощання з містом.Звідти похоронний кортеж попрямує у Кирило-Мефодіївський Собор (біля ліцею №2). Там тіло Героя залишиться на ніч.У неділю, 20 серпня, об 11:00 розпочнеться панахида та прощання.Чин погребіння - на Алеї слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти)", - йдеться в повідомленні.

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