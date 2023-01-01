ЗСУ знищили ще пів тисячі російських вояків
Сьогодні, 11:21
За минулу добу, 18 серпня, росія втратила у війні близько пів тисячі вояків.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати російської федерації з 24.02.22 по 19.08.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 257 010 (+500) осіб ліквідовано,
танків ‒ 4 340 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 8 424 (+14) од,
артилерійських систем – 5 212 (+19) од,
РСЗВ – 714 (+0) од,
засоби ППО ‒ 486 (+0) од,
літаків – 315 (+0) од,
гелікоптерів – 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4282 (+6),
крилаті ракети ‒ 1 406 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 7 665 (+7) од,
спеціальна техніка ‒ 785 (+2).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати російської федерації з 24.02.22 по 19.08.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 257 010 (+500) осіб ліквідовано,
танків ‒ 4 340 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 8 424 (+14) од,
артилерійських систем – 5 212 (+19) од,
РСЗВ – 714 (+0) од,
засоби ППО ‒ 486 (+0) од,
літаків – 315 (+0) од,
гелікоптерів – 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4282 (+6),
крилаті ракети ‒ 1 406 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 7 665 (+7) од,
спеціальна техніка ‒ 785 (+2).
Дані уточнюються.
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