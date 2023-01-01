ЗСУ знищили ще пів тисячі російських вояків





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати російської федерації з 24.02.22 по 19.08.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 257 010 (+500) осіб ліквідовано,



танків ‒ 4 340 (+8) од,



бойових броньованих машин ‒ 8 424 (+14) од,



артилерійських систем – 5 212 (+19) од,



РСЗВ – 714 (+0) од,



засоби ППО ‒ 486 (+0) од,



літаків – 315 (+0) од,



гелікоптерів – 316 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4282 (+6),



крилаті ракети ‒ 1 406 (+0),



кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 7 665 (+7) од,



спеціальна техніка ‒ 785 (+2).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу, 18 серпня, росія втратила у війні близько пів тисячі вояків.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 257 010 (+500) осіб ліквідовано,танків ‒ 4 340 (+8) од,бойових броньованих машин ‒ 8 424 (+14) од,артилерійських систем – 5 212 (+19) од,РСЗВ – 714 (+0) од,засоби ППО ‒ 486 (+0) од,літаків – 315 (+0) од,гелікоптерів – 316 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4282 (+6),крилаті ракети ‒ 1 406 (+0),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 7 665 (+7) од,спеціальна техніка ‒ 785 (+2).Дані уточнюються.

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