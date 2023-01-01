ЗСУ знищили ще пів тисячі російських вояків

ЗСУ знищили ще пів тисячі російських вояків
За минулу добу, 18 серпня, росія втратила у війні близько пів тисячі вояків.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати російської федерації з 24.02.22 по 19.08.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 257 010 (+500) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4 340 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 8 424 (+14) од,

артилерійських систем – 5 212 (+19) од,

РСЗВ – 714 (+0) од,

засоби ППО ‒ 486 (+0) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4282 (+6),

крилаті ракети ‒ 1 406 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 665 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 785 (+2).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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