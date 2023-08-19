Українські бійці прорвалися через мінне поле в напрямку Токмака, – американське ЗМІ

Українські бійці прорвалися через мінне поле в напрямку Токмака, – американське ЗМІ
Американські офіційні особи повідомили CBS News, що, схоже, українські військові досягли прогресу в наступі на утримуване росією місто Токмак – важливе місто-бар'єр, що стоїть між українськими військами і містом Мелітополь Запорізької області.

Про це пише Українська правда з посиланням на CBS News.

Американський чиновник повідомив у четвер, 18 серпня, в інтерв'ю CBS News, що українські війська прорвалися через російське мінне поле на північ від Токмака і зараз вступають у бій з першою лінією російської оборони, яка утримує місто.

CBS констатує, що відвоювання таких міст, як Токмак, і подальше просування до Мелітополя, буде складним завданням для українського контрнаступу, який з початку літа досяг поступових успіхів. Одначе Мелітополь – це ворота до анексованого Криму і життєво важливий російський транзитний вузол.

Напередодні "The Washington Post" писав, що американська розвідка вважає, що український контрнаступ до холодів не досягне своїх ключових цілей – саме звільнення Мелітополя, бо навіть повернути контроль над проміжним Токмаком є складним завданням, враховуючи три лінії оборони росіян.

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Теги: Росія, Україна, війна
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