Курс валют у Луцьку 19 серпня

Курс валют у Луцьку 19 серпня
19 серпня готівковий курс долара становить 37.50, продають його за 38.30.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.30, а продають за – 42.00.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.20, а продають за 9.34.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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