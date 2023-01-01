Нічна атака на Хмельниччину: у кількох селах повибивало вікна й двері в будинках
Сьогодні, 10:01
Сьогодні вночі, 19 серпня, під час повітряної тривоги Хмельниччина знову була атакована ворогом.
Про це повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.
"В кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків, вибито вікна і двері в 32 домоволодіннях.
Дві жінки поранено уламками скла, ще шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що оперативні групи продовжують роботу з обстеження та виявлення наслідків нічної атаки ворога.
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Про це повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.
"В кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків, вибито вікна і двері в 32 домоволодіннях.
Дві жінки поранено уламками скла, ще шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що оперативні групи продовжують роботу з обстеження та виявлення наслідків нічної атаки ворога.
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