Нічна атака на Хмельниччину: у кількох селах повибивало вікна й двері в будинках

Нічна атака на Хмельниччину: у кількох селах повибивало вікна й двері в будинках
Сьогодні вночі, 19 серпня, під час повітряної тривоги Хмельниччина знову була атакована ворогом.

Про це повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

"В кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків, вибито вікна і двері в 32 домоволодіннях.

Дві жінки поранено уламками скла, ще шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оперативні групи продовжують роботу з обстеження та виявлення наслідків нічної атаки ворога.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Хмельниччина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українські бійці прорвалися через мінне поле в напрямку Токмака, – американське ЗМІ
Сьогодні, 10:33
Курс валют у Луцьку 19 серпня
Сьогодні, 10:15
Нічна атака на Хмельниччину: у кількох селах повибивало вікна й двері в будинках
Сьогодні, 10:01
Вночі у північних, центральних та західних областях працювала ППО: знищили 15 «шахедів»
Сьогодні, 09:18
За минулу добу відбулось 36 бойових зіткнень з ворогом, – Генштаб
Сьогодні, 09:08
Схожі новини
У Старокостянтинові на Хмельниччині пролунало близько десяти вибухів, – ЗМІ У Старокостянтинові на Хмельниччині пролунало близько десяти вибухів, – ЗМІ
05 серпень, 22:54
Уночі сили ППО збили шість «шахедів» над Хмельниччиною Уночі сили ППО збили шість «шахедів» над Хмельниччиною
21 червень, 08:49
Окупанти вдарили по військовому обʼєкту на Хмельниччині: вивели з ладу 5 літальних апаратів Окупанти вдарили по військовому обʼєкту на Хмельниччині: вивели з ладу 5 літальних апаратів
29 травень, 10:00
Вранці Росія вдарила по Хмельницькій області Вранці Росія вдарила по Хмельницькій області
18 травень, 09:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українські бійці прорвалися через мінне поле в напрямку Токмака, – американське ЗМІ
Сьогодні, 10:33
 0
Курс валют у Луцьку 19 серпня
Сьогодні, 10:15
 0
Нічна атака на Хмельниччину: у кількох селах повибивало вікна й двері в будинках
Сьогодні, 10:01
 0
Вночі у північних, центральних та західних областях працювала ППО: знищили 15 «шахедів»
Сьогодні, 09:18
 0
За минулу добу відбулось 36 бойових зіткнень з ворогом, – Генштаб
Сьогодні, 09:08
 0
Медіа
відео
1/8