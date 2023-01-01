Нічна атака на Хмельниччину: у кількох селах повибивало вікна й двері в будинках





Про це Сергій Тюрін.



"В кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків, вибито вікна і двері в 32 домоволодіннях.



Дві жінки поранено уламками скла, ще шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що оперативні групи продовжують роботу з обстеження та виявлення наслідків нічної атаки ворога.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вночі, 19 серпня, під час повітряної тривоги Хмельниччина знову була атакована ворогом.Про це повідомив перший заступник начальника ОВА"В кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків, вибито вікна і двері в 32 домоволодіннях.Дві жінки поранено уламками скла, ще шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що оперативні групи продовжують роботу з обстеження та виявлення наслідків нічної атаки ворога.

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