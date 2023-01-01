Вночі у північних, центральних та західних областях працювала ППО: знищили 15 «шахедів»





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У північних та центральних, а також і західних областях працювала протиповітряна оборона.



Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 15 ворожих безпілотників.



За минулу добу 18 серпня 2023 року протиповітряній обороні вдалось знищити шість безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня різних типів та один ударний типу «Ланцет».



Авіація Повітряних Сил за минулу добу завдала більше 10 групових ударів по об’єктах, районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 19 серпня 2023 року рашисти атакували з північного напрямку ударними БпЛА «Shahed-136/131». Усього було випущено 17 ударних дронів з району Курська.Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.У північних та центральних, а також і західних областях працювала протиповітряна оборона.Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 15 ворожих безпілотників.За минулу добу 18 серпня 2023 року протиповітряній обороні вдалось знищити шість безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня різних типів та один ударний типу «Ланцет».Авіація Повітряних Сил за минулу добу завдала більше 10 групових ударів по об’єктах, районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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