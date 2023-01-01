На Волині водій в'їхав у дорожній стовп. ФОТО

Недотримання безпечної швидкості та неуважність водія призвели до ДТП. Сталася автопригода учора, 18 серпня, на автодорозі поблизу села Усичі Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Патрульні, які прибули на виклик, з'ясували, що керманич автомобіля Peugeot через вищезазначені причини, не впорався з керуванням та наїхав та дорожній стовп та знак.Внаслідок зіткнення транспортний засіб отримав механічні пошкодження, а от сам водій, на щастя, не постраждав.На нього інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинили пошкодження транспортних засобів) та ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд) КУпАП.