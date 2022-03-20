Росія вдарила ракетою по центру Чернігова: є загиблі та поранені. ФОТО. ОНОВЛЕНО





Про це В'ячеслав Чаус.



"Ворог обстріляв центр Чернігова. Ймовірно балістична ракета. Залишайтесь в укриттях. Деталі згодом", - йдеться вповідомленні.



За даними кореспондентів «Суспільного», внаслідок обстрілу є поранені та загиблі.



ОНОВЛЕНО станом на 13.21



Станом на 13:00 відомо про 42 постраждалих внаслідок російського удару по Драмтеатру в Чернігові. Загинули п’ятеро людей. Травмовано 37 жителів, серед яких 11 дітей. Усім надається медична допомога, повідомили в МВС України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зранку 19 серпня росія обстріляла центр міста Чернігів.Про це повідомив голова обласної військової адміністрації"Ворог обстріляв центр Чернігова. Ймовірно балістична ракета. Залишайтесь в укриттях. Деталі згодом", - йдеться вповідомленні.За даними кореспондентів «Суспільного», внаслідок обстрілу є поранені та загиблі.Станом на 13:00 відомо про 42 постраждалих внаслідок російського удару по Драмтеатру в Чернігові. Загинули п’ятеро людей. Травмовано 37 жителів, серед яких 11 дітей. Усім надається медична допомога, повідомили в МВС України.

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