Росія вдарила ракетою по центру Чернігова: є загиблі та поранені. ФОТО. ОНОВЛЕНО

Росія вдарила ракетою по центру Чернігова: є загиблі та поранені. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Зранку 19 серпня росія обстріляла центр міста Чернігів.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Ворог обстріляв центр Чернігова. Ймовірно балістична ракета. Залишайтесь в укриттях. Деталі згодом", - йдеться вповідомленні.

За даними кореспондентів «Суспільного», внаслідок обстрілу є поранені та загиблі.

ОНОВЛЕНО станом на 13.21

Станом на 13:00 відомо про 42 постраждалих внаслідок російського удару по Драмтеатру в Чернігові. Загинули п’ятеро людей. Травмовано 37 жителів, серед яких 11 дітей. Усім надається медична допомога, повідомили в МВС України.
Росія вдарила ракетою по центру Чернігова: є загиблі та поранені. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Росія вдарила ракетою по центру Чернігова: є загиблі та поранені. ФОТО. ОНОВЛЕНО

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Теги: Росія, Україна, війна, Чернігів
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