Сьогодні на Волині зустрінуть ще одного загиблого Героя Василя Ільїна

Ільїн Василь.



Про це Олександр Гаврилюк.



"Післяобідньої пори в глибокій скорботі та шані зустрінемо відважного Захисника. Кортеж прямуватиме селами Граддя, Довжиця, Велика Яблунька, Оконськ, землями Куклинського, Будківського, Лісівського старостинських округів, населеними пунктами Підгаття, Мала Ведмежка до батьківського дому у с. Велика Ведмежка", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що час буде уточнений.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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