Сьогодні на Волині зустрінуть ще одного загиблого Героя Василя Ільїна
Сьогодні, 12:56
Світле християнське свято Яблучного Спаса затьмарене болем і скорботою. На Волинь "На щиті" прямує молодий Герой Ільїн Василь.
Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
"Післяобідньої пори в глибокій скорботі та шані зустрінемо відважного Захисника. Кортеж прямуватиме селами Граддя, Довжиця, Велика Яблунька, Оконськ, землями Куклинського, Будківського, Лісівського старостинських округів, населеними пунктами Підгаття, Мала Ведмежка до батьківського дому у с. Велика Ведмежка", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що час буде уточнений.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
"Післяобідньої пори в глибокій скорботі та шані зустрінемо відважного Захисника. Кортеж прямуватиме селами Граддя, Довжиця, Велика Яблунька, Оконськ, землями Куклинського, Будківського, Лісівського старостинських округів, населеними пунктами Підгаття, Мала Ведмежка до батьківського дому у с. Велика Ведмежка", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що час буде уточнений.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцькрада передала на баланс ЖКП 11 укриттів і зобов'язала їх відремонтувати: у якому стані приміщення
Сьогодні, 13:25
Сьогодні на Волині зустрінуть ще одного загиблого Героя Василя Ільїна
Сьогодні, 12:56
На Волинь «На щиті» повертається Герой Сергій Степанкевич
Сьогодні, 12:00
ЗСУ знищили ще пів тисячі російських вояків
Сьогодні, 11:21
Медіа