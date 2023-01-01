Сьогодні на Волині зустрінуть ще одного загиблого Героя Василя Ільїна

Сьогодні на Волині зустрінуть ще одного загиблого Героя Василя Ільїна
Світле християнське свято Яблучного Спаса затьмарене болем і скорботою. На Волинь "На щиті" прямує молодий Герой Ільїн Василь.

Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.

"Післяобідньої пори в глибокій скорботі та шані зустрінемо відважного Захисника. Кортеж прямуватиме селами Граддя, Довжиця, Велика Яблунька, Оконськ, землями Куклинського, Будківського, Лісівського старостинських округів, населеними пунктами Підгаття, Мала Ведмежка до батьківського дому у с. Велика Ведмежка", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що час буде уточнений.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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