У Луцьку на 21-річного хлопця впали дерев'яні плити. ФОТО

У Луцьку на 21-річного хлопця впали дерев'яні плити. ФОТО
У Луцьку рятувальники деблокували чоловіка, якого притисло дерев'яними плитами.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Повідомлення про надзвичайну подію на вулиці Клима Савура в Луцьку надійшло на лінію 101 о 14:16. На 21-річного чоловіка впали близько десятка дерев'яно-стружкових плит загальною вагою понад пів тонни.

О 14:25 чоловіка вивільнили рятувальники 25 ДПРЧ, які прибули за викликом, і передали медикам.

Із забоями голови та травмою плеча чоловіка госпіталізували до Луцької міської лікарні.
У Луцьку на 21-річного хлопця впали дерев'яні плити. ФОТО

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Теги: Луцьк, чоловік, плити, рятувальники
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