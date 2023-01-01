У Луцьку на 21-річного хлопця впали дерев'яні плити. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Повідомлення про надзвичайну подію на вулиці Клима Савура в Луцьку надійшло на лінію 101 о 14:16. На 21-річного чоловіка впали близько десятка дерев'яно-стружкових плит загальною вагою понад пів тонни.



О 14:25 чоловіка вивільнили рятувальники 25 ДПРЧ, які прибули за викликом, і передали медикам.



Із забоями голови та травмою плеча чоловіка госпіталізували до Луцької міської лікарні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку рятувальники деблокували чоловіка, якого притисло дерев'яними плитами.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Повідомлення про надзвичайну подію на вулиці Клима Савура в Луцьку надійшло на лінію 101 о 14:16. На 21-річного чоловіка впали близько десятка дерев'яно-стружкових плит загальною вагою понад пів тонни.О 14:25 чоловіка вивільнили рятувальники 25 ДПРЧ, які прибули за викликом, і передали медикам.Із забоями голови та травмою плеча чоловіка госпіталізували до Луцької міської лікарні.

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