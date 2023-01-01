Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Максим Кучер
Сьогодні, 21:36
На війні загинув Герой з Волині Максим Кучер.
Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
"Гинуть на фронті бійці, летять ворожі ракети, знищуючи цивільні споруди, вбиваючи мирних жителів. Пекучим болем в серці, розпачем і тривогою пролунала звістка про загублене життя молодого офіцера - старшого лейтенанта Максима Кучера. Небесний легіон захисників, вихованців першої школи імені Героя України Андрія Снітка, поповнився.
Андрій Дудік... Ростислав Прокопчук... А тепер і ти - Максим Кучер... Добрий, щирий, завжди життєрадісний - де був ти, там лунали жарти і сміх.
З перших днів війни на захисті Вітчизни. На фронті дбав за свій підрозділ, турбувався за своїх побратимів, завжди знаходив підтримку в тилу. При зустрічі на Харківщині, отримуючи замовлене спорядження, уже планував як поділитися привезеними гостинцями з друзями. Для виконання бойових завдань скромно зауважив - треба автомобіль. За кілька тижнів питання було вирішене - ти отримав джип і сам особисто доставив його в зону бойових дій. А ще твої підписи на снарядах, які летіли на ворога - За маму. За Маневичі. За Україну.
Ти любив життя. Любив маму і тата. Любив бабусю Миколаївну( так її називав). А ще до безтями кохав свою чарівну молоду дружину Інну. Не судилося дочекатися діток, не обдарував люблячих батьків онуками. Спочивай, друже, з Богом.
Ти назавжди в нашій пам'яті - добрий, усміхнений. Батькам - Ірині Володимирівні, Миколі Миколайовичу, бабусі - Галині Миколаївні, юній дружині,рідним і друзям - глибока шана і щирі співчуття.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
"Гинуть на фронті бійці, летять ворожі ракети, знищуючи цивільні споруди, вбиваючи мирних жителів. Пекучим болем в серці, розпачем і тривогою пролунала звістка про загублене життя молодого офіцера - старшого лейтенанта Максима Кучера. Небесний легіон захисників, вихованців першої школи імені Героя України Андрія Снітка, поповнився.
Андрій Дудік... Ростислав Прокопчук... А тепер і ти - Максим Кучер... Добрий, щирий, завжди життєрадісний - де був ти, там лунали жарти і сміх.
З перших днів війни на захисті Вітчизни. На фронті дбав за свій підрозділ, турбувався за своїх побратимів, завжди знаходив підтримку в тилу. При зустрічі на Харківщині, отримуючи замовлене спорядження, уже планував як поділитися привезеними гостинцями з друзями. Для виконання бойових завдань скромно зауважив - треба автомобіль. За кілька тижнів питання було вирішене - ти отримав джип і сам особисто доставив його в зону бойових дій. А ще твої підписи на снарядах, які летіли на ворога - За маму. За Маневичі. За Україну.
Ти любив життя. Любив маму і тата. Любив бабусю Миколаївну( так її називав). А ще до безтями кохав свою чарівну молоду дружину Інну. Не судилося дочекатися діток, не обдарував люблячих батьків онуками. Спочивай, друже, з Богом.
Ти назавжди в нашій пам'яті - добрий, усміхнений. Батькам - Ірині Володимирівні, Миколі Миколайовичу, бабусі - Галині Миколаївні, юній дружині,рідним і друзям - глибока шана і щирі співчуття.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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