Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Максим Кучер

Максим Кучер.



Про це Олександр Гаврилюк.



"Гинуть на фронті бійці, летять ворожі ракети, знищуючи цивільні споруди, вбиваючи мирних жителів. Пекучим болем в серці, розпачем і тривогою пролунала звістка про загублене життя молодого офіцера - старшого лейтенанта Максима Кучера. Небесний легіон захисників, вихованців першої школи імені Героя України Андрія Снітка, поповнився.



Андрій Дудік... Ростислав Прокопчук... А тепер і ти - Максим Кучер... Добрий, щирий, завжди життєрадісний - де був ти, там лунали жарти і сміх.



З перших днів війни на захисті Вітчизни. На фронті дбав за свій підрозділ, турбувався за своїх побратимів, завжди знаходив підтримку в тилу. При зустрічі на Харківщині, отримуючи замовлене спорядження, уже планував як поділитися привезеними гостинцями з друзями. Для виконання бойових завдань скромно зауважив - треба автомобіль. За кілька тижнів питання було вирішене - ти отримав джип і сам особисто доставив його в зону бойових дій. А ще твої підписи на снарядах, які летіли на ворога - За маму. За Маневичі. За Україну.



Ти любив життя. Любив маму і тата. Любив бабусю Миколаївну( так її називав). А ще до безтями кохав свою чарівну молоду дружину Інну. Не судилося дочекатися діток, не обдарував люблячих батьків онуками. Спочивай, друже, з Богом.



Ти назавжди в нашій пам'яті - добрий, усміхнений. Батькам - Ірині Володимирівні, Миколі Миколайовичу, бабусі - Галині Миколаївні, юній дружині,рідним і друзям - глибока шана і щирі співчуття.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомив Маневицький селищний голова"Гинуть на фронті бійці, летять ворожі ракети, знищуючи цивільні споруди, вбиваючи мирних жителів. Пекучим болем в серці, розпачем і тривогою пролунала звістка про загублене життя молодого офіцера - старшого лейтенанта Максима Кучера. Небесний легіон захисників, вихованців першої школи імені Героя України Андрія Снітка, поповнився....... А тепер і ти -... Добрий, щирий, завжди життєрадісний - де був ти, там лунали жарти і сміх.З перших днів війни на захисті Вітчизни. На фронті дбав за свій підрозділ, турбувався за своїх побратимів, завжди знаходив підтримку в тилу. При зустрічі на Харківщині, отримуючи замовлене спорядження, уже планував як поділитися привезеними гостинцями з друзями. Для виконання бойових завдань скромно зауважив - треба автомобіль. За кілька тижнів питання було вирішене - ти отримав джип і сам особисто доставив його в зону бойових дій. А ще твої підписи на снарядах, які летіли на ворога - За маму. За Маневичі. За Україну.Ти любив життя. Любив маму і тата. Любив бабусю Миколаївну( так її називав). А ще до безтями кохав свою чарівну молоду дружину. Не судилося дочекатися діток, не обдарував люблячих батьків онуками. Спочивай, друже, з Богом.Ти назавжди в нашій пам'яті - добрий, усміхнений. Батькам -, бабусі -, юній дружині,рідним і друзям - глибока шана і щирі співчуття.

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