У Чернігові завершили рятувальну операцію: 7 загиблих, 144 постраждалих
Сьогодні, 22:06
У Чернігові завершили пошуково-рятувальну операцію.
Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Пошуково-рятувальна операція завершена: 136 постраждалих внаслідок російського удару по центральній частині міста.
7 загиблих. 129 поранених, з яких 15 дітей та 15 працівників поліції.
Щирі співчуття сім’ям загиблих. Сумуємо разом з вами", - йдеться в повідомленні.
Згодом у поліції повідомили, що кількість поранених унаслідок сьогоднішнього ракетного удару російських військ по Чернігову зросла до 144 осіб.
Нагадаємо, що 19 серпня приблизно об 11:30 російські війська, попередньо, ракетою типу «Іскандер» завдали удару по центру Чернігова.
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Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Пошуково-рятувальна операція завершена: 136 постраждалих внаслідок російського удару по центральній частині міста.
7 загиблих. 129 поранених, з яких 15 дітей та 15 працівників поліції.
Щирі співчуття сім’ям загиблих. Сумуємо разом з вами", - йдеться в повідомленні.
Згодом у поліції повідомили, що кількість поранених унаслідок сьогоднішнього ракетного удару російських військ по Чернігову зросла до 144 осіб.
Нагадаємо, що 19 серпня приблизно об 11:30 російські війська, попередньо, ракетою типу «Іскандер» завдали удару по центру Чернігова.
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