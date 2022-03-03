У Чернігові завершили рятувальну операцію: 7 загиблих, 144 постраждалих





Про це Ігор Клименко.



"Пошуково-рятувальна операція завершена: 136 постраждалих внаслідок російського удару по центральній частині міста.



7 загиблих. 129 поранених, з яких 15 дітей та 15 працівників поліції.



Щирі співчуття сім’ям загиблих. Сумуємо разом з вами", - йдеться в повідомленні.



Згодом у поліції повідомили, що кількість поранених унаслідок сьогоднішнього ракетного удару російських військ по Чернігову зросла до 144 осіб.



Нагадаємо, що 19 серпня приблизно об 11:30

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Чернігові завершили пошуково-рятувальну операцію.Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ"Пошуково-рятувальна операція завершена: 136 постраждалих внаслідок російського удару по центральній частині міста.7 загиблих. 129 поранених, з яких 15 дітей та 15 працівників поліції.Щирі співчуття сім’ям загиблих. Сумуємо разом з вами", - йдеться в повідомленні.Згодом у поліції повідомили, що кількість поранених унаслідок сьогоднішнього ракетного удару російських військ по Чернігову зросла до 144 осіб.Нагадаємо, що 19 серпня приблизно об 11:30 російські війська, попередньо, ракетою типу «Іскандер» завдали удару по центру Чернігова

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію