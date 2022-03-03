У Чернігові завершили рятувальну операцію: 7 загиблих, 144 постраждалих

У Чернігові завершили рятувальну операцію: 7 загиблих, 144 постраждалих
У Чернігові завершили пошуково-рятувальну операцію.

Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Пошуково-рятувальна операція завершена: 136 постраждалих внаслідок російського удару по центральній частині міста.

7 загиблих. 129 поранених, з яких 15 дітей та 15 працівників поліції.

Щирі співчуття сім’ям загиблих. Сумуємо разом з вами", - йдеться в повідомленні.

Згодом у поліції повідомили, що кількість поранених унаслідок сьогоднішнього ракетного удару російських військ по Чернігову зросла до 144 осіб.

Нагадаємо, що 19 серпня приблизно об 11:30 російські війська, попередньо, ракетою типу «Іскандер» завдали удару по центру Чернігова.

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Теги: Чернігів, ракетний удар
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