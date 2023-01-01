Орден «За мужність» передали родині полеглого Героя з Волині Івана Шишка

Шишко Іван Олександрович (посмертно).



Про це



Почесну місію вручення дружині полеглого Захисника Оксані виконував начальник Другого відділу Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Василь Павлович Шинкарук.



29 липня 2022 року під час виконання бойового завдання в зоні проведення воєнних дій на території Донецької області загинув Захисник України, житель села Здомишель Іван Олександрович Шишко.



Іван Шишко – стрілець-санітар механізованого відділення, старший солдат, який проходив службу за контрактом в бойових частинах ЗСУ, брав безпосередню участь у боях на Сході з січня 2015 року по серпень 2017 року, з вересня 2018 року по березень 2019 року, з травня 2019 року по травень 2021 року, а з березня 2022 року призваний на військову службу до лав ЗСУ по мобілізації. 29 липня 2022 року загинув під час артобстрілу на Бахмутському напрямку.



"Іван був настільки патріотом, що коли почалося повномасштабне вторгнення росії, він не міг сидіти вдома. В перші дні подався в Самари – записався до тероборони. А на початку березня сказав, що його місце на передовій, бо понад усе любив рідну землю і наголошував: «Якби мені навіть хтось сказав, що я загину, то все одно пішов би воювати».



За словами побратимів Іван Шишко був відданим бійцем, надійним другом, щирим патріотом і просто доброю та життєрадісною людиною, для сім'ї ж — найдорожчим і найбажанішим гостем.

Нехай світла пам'ять про Івана Олександровича ніколи не згасне, а його ім'я назавжди залишиться жити в історії Ратнівської громади, в історії нашої держави", - наголосили у громаді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Указом Президента України Верховного головнокомандувача Збройних сил України Володимира Зеленського від 1 травня 2023 року Орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджений(посмертно).Про це повідомили у Ратнівській громаді.Почесну місію вручення дружині полеглого Захисникавиконував начальник Другого відділу Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник29 липня 2022 року під час виконання бойового завдання в зоні проведення воєнних дій на території Донецької області загинув Захисник України, житель села Здомишель Іван Олександрович Шишко.Іван Шишко – стрілець-санітар механізованого відділення, старший солдат, який проходив службу за контрактом в бойових частинах ЗСУ, брав безпосередню участь у боях на Сході з січня 2015 року по серпень 2017 року, з вересня 2018 року по березень 2019 року, з травня 2019 року по травень 2021 року, а з березня 2022 року призваний на військову службу до лав ЗСУ по мобілізації. 29 липня 2022 року загинув під час артобстрілу на Бахмутському напрямку."Іван був настільки патріотом, що коли почалося повномасштабне вторгнення росії, він не міг сидіти вдома. В перші дні подався в Самари – записався до тероборони. А на початку березня сказав, що його місце на передовій, бо понад усе любив рідну землю і наголошував: «Якби мені навіть хтось сказав, що я загину, то все одно пішов би воювати».За словами побратимів Іван Шишко був відданим бійцем, надійним другом, щирим патріотом і просто доброю та життєрадісною людиною, для сім'ї ж — найдорожчим і найбажанішим гостем.Нехай світла пам'ять про Івана Олександровича ніколи не згасне, а його ім'я назавжди залишиться жити в історії Ратнівської громади, в історії нашої держави", - наголосили у громаді.

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