Арештовані на Волині вантажі з вмістом дорогоцінних металів на суму понад 16 мільйонів передали до АРМА. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.



За клопотанням прокурорів Волинської обласної прокуратури в управління Національному агентству України з питань розшуку активів (АРМА) передані арештовані вантажі, які містять дорогоцінні метали на загальну суму 16,1 мільйона гривень.



За даними слідства, суб'єкти господарювання за сприяння посадовців митниці налагодили схему незаконного вивезенням із України до країн ЄС брухту кольорових та дорогоцінних металів.



У липні 2023 року волинські правоохоронці затримали незаконний вантаж (електронні плати з умістом дорогоцінних металів загальною вагою 22,9 т), який підприємство мало намір перевезти через кордон.

Експертиза засвідчила, що він містить золото, срібло, платину, паладій та мідь вартістю 5,8 мільйона гривень.



Нині затриманий вантаж арештований і за підтриманим прокурорами клопотанням слідчих переданий в управління АРМА.



Нагадаємо, схему незаконного вивезення за сприяння працівників митниці з України золота, платини та кольорових металів викрито на Волині у лютому 2023 року.



Тоді у двох вантажівках з причепами, які прямували через кордон, правоохоронці виявили понад 45 тонн брухту, оформленого як мідно-цинковий шлак, але насправді відходи містили платину, золото, срібло та інші кольорові метали вартістю 10,3 мільйона гривень.

Згідно з ухвалою суду у серпні 2023 року цей вантаж також переданий в управління Національному агентству України з питань розшуку активів.



У кримінальному провадженні про зловживання службовим становищем посадовцями митниці (ч. 2 ст. 364 КК України) триває досудове розслідування/ яке провадить ТУ ДБР у Львові.



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