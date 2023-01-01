У «Ягодині» серед гуманітарки виявили контрабандний одяг на півтора мільйона гривень. ФОТО

У «Ягодині» серед гуманітарки виявили контрабандний одяг на півтора мільйона гривень. ФОТО
Товар на суму понад півтора мільйона гривень, який намагалися незаконно ввезти в Україну, виявили на українсько-польському кордоні прикордонники спільно з митниками.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Інспектори разом з оперативниками прикордонного загону провели поглиблений огляд вантажного автомобіля «Ман», що слідував з-за кордону з гуманітарним вантажем. В результаті ретельної перевірки оглядова група виявила контрабандний товар. У коробках знаходилося понад тисячу одиниць нового одягу. Інформація про куртки, футболки, кофти та спортивні костюми в товаросупровідних документах не значилася.
У «Ягодині» серед гуманітарки виявили контрабандний одяг на півтора мільйона гривень. ФОТО

Товар на суму більш як півтора мільйона гривень встановленим порядком вилучили представники Держмитслужби.
У «Ягодині» серед гуманітарки виявили контрабандний одяг на півтора мільйона гривень. ФОТО
У «Ягодині» серед гуманітарки виявили контрабандний одяг на півтора мільйона гривень. ФОТО
У «Ягодині» серед гуманітарки виявили контрабандний одяг на півтора мільйона гривень. ФОТО

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Теги: Ягодин, контрабандний одяг
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