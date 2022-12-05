У Луцьку рятувальники допомогли літній жінці, яка перебувала у зачиненій квартирі

У Луцьку рятувальники допомогли літній жінці, яка перебувала у зачиненій квартирі
У Луцьку рятувальники допомогли літній жінці, яка перебувала у зачиненій квартирі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Сьогодні вранці, 11 вересня, до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на проспекті Відродження в Луцьку літня жінка знаходиться в квартирі та потребує допомоги.

На цей виклик оперативно виїхали працівники аварійно-рятувальної частини, які використали спеціальне обладнання для відчинення дверей та надали жінці необхідну допомогу.
У Луцьку рятувальники допомогли літній жінці, яка перебувала у зачиненій квартирі

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Теги: Луцьк, рятувальники, допомога, жінка
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