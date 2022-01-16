Третій день не виходить на зв'язок: на Волині зникла безвісти 34-річна жінка
Сьогодні, 14:12
На Волині зникла безвісти 34-річна жінка.
Про це повідомляють у Володимирському РВП ГУНП.
Володимирським РВП ГУНП у Волинській області встановлюється місце знаходження безвісти зниклої Билінкіної (Новікової) Ірини Валеріївни, 14.06.1989 року народження. Жителька Володимира з 9 вересня перестала виходити на зв'язок зі своїми рідними.
Була одягнена: плаття сірого кольору, босоніжки чорно-білого кольору. При собі мала жіночу сумочку світло коричневого кольору.
"Кому відоме місце перебування безвісти зниклої прохання телефонувати за номером телефону: 0634661066 ; 0502077200 або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомляють у Володимирському РВП ГУНП.
Володимирським РВП ГУНП у Волинській області встановлюється місце знаходження безвісти зниклої Билінкіної (Новікової) Ірини Валеріївни, 14.06.1989 року народження. Жителька Володимира з 9 вересня перестала виходити на зв'язок зі своїми рідними.
Була одягнена: плаття сірого кольору, босоніжки чорно-білого кольору. При собі мала жіночу сумочку світло коричневого кольору.
"Кому відоме місце перебування безвісти зниклої прохання телефонувати за номером телефону: 0634661066 ; 0502077200 або 102", - наголошують у поліції.
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