Україна повернула під контроль «вишки Бойка» в Чорному морі, які були окуповані з 2015-го
Сьогодні, 12:22
Україна повернула під контроль так звані «Вишки Бойка».
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
«Вишки Бойка» — це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі.
Росія окупувала їх у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.
"Унікальну операцію зі встановлення контролю над «Вишками Бойка» провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи «Петро Годовалець» та «Україна», а також СПБУ «Таврида» і СПБУ «Сиваш».
Під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС «Неву», що може відстежувати рух суден у Чорному морі", - йдеться в повідомленні.
У розвідці зазначають, що під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30.
Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити.
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Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
«Вишки Бойка» — це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі.
Росія окупувала їх у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.
"Унікальну операцію зі встановлення контролю над «Вишками Бойка» провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи «Петро Годовалець» та «Україна», а також СПБУ «Таврида» і СПБУ «Сиваш».
Під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС «Неву», що може відстежувати рух суден у Чорному морі", - йдеться в повідомленні.
У розвідці зазначають, що під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30.
Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити.
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