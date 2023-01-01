Україна повернула під контроль «вишки Бойка» в Чорному морі, які були окуповані з 2015-го

Україна повернула під контроль «вишки Бойка» в Чорному морі, які були окуповані з 2015-го
Україна повернула під контроль так звані «Вишки Бойка».

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

«Вишки Бойка» — це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі.

Росія окупувала їх у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.

"Унікальну операцію зі встановлення контролю над «Вишками Бойка» провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи «Петро Годовалець» та «Україна», а також СПБУ «Таврида» і СПБУ «Сиваш».

Під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС «Неву», що може відстежувати рух суден у Чорному морі", - йдеться в повідомленні.

У розвідці зазначають, що під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30.

Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, вишки Бойка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Донеччині загинув Герой з Луцька Михайло Марчук
Сьогодні, 12:42
У Білорусі створюють власну приватну військову компанію на базі «вагнерівців»
Сьогодні, 12:40
Україна повернула під контроль «вишки Бойка» в Чорному морі, які були окуповані з 2015-го
Сьогодні, 12:22
Екснардеп-зрадник за гроші фсб заперечував існування України, – СБУ
Сьогодні, 12:15
На Волині судили уродженця росії за відмову служити в ЗСУ
Сьогодні, 11:50
Схожі новини
На Донеччині загинув Герой з Луцька Михайло Марчук На Донеччині загинув Герой з Луцька Михайло Марчук
Сьогодні, 12:42
У Білорусі створюють власну приватну військову компанію на базі «вагнерівців» У Білорусі створюють власну приватну військову компанію на базі «вагнерівців»
Сьогодні, 12:40
Екснардеп-зрадник за гроші фсб заперечував існування України, – СБУ Екснардеп-зрадник за гроші фсб заперечував існування України, – СБУ
Сьогодні, 12:15
На Волині судили уродженця росії за відмову служити в ЗСУ На Волині судили уродженця росії за відмову служити в ЗСУ
Сьогодні, 11:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Ягодині» серед гуманітарки виявили контрабандний одяг на півтора мільйона гривень. ФОТО
Сьогодні, 13:26
 0
Арештовані на Волині вантажі з вмістом дорогоцінних металів на суму понад 16 мільйонів передали до АРМА. ФОТО
Сьогодні, 13:00
 0
На Донеччині загинув Герой з Луцька Михайло Марчук
Сьогодні, 12:42
 0
У Білорусі створюють власну приватну військову компанію на базі «вагнерівців»
Сьогодні, 12:40
 0
Україна повернула під контроль «вишки Бойка» в Чорному морі, які були окуповані з 2015-го
Сьогодні, 12:22
 0
Медіа
відео
1/8