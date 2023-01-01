У Луцьку патрульні затримали нетверезого чоловіка, який дебоширив вдома

У Луцьку патрульні затримали чоловіка, який вчиняв домашнє насилля.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.В поліцію надійшло повідомлення від схвильованої жінки. Вона повідомила, що її цивільний чоловік вчиняє домашнє насилля.Коли патрульні прибули на місце події, то виявили, що співмешканець перебуває у стані алкогольного сп’яніння й поводиться агресивно. Крім того, чоловік має тимчасовий заборонний припис, попри це, навідріз відмовляється припинити своє правопорушення.Тож, поліцейські затримали громадянина, застосувавши спецзасіб кайданки. На останнього склали протоколи заза ч. 2 ст 173-2 (Вчинення домашнього насильства, невиконання термінового заборонного припису, вчинені повторно протягом року), ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) та ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.