У Луцьку патрульні затримали нетверезого чоловіка, який дебоширив вдома
Сьогодні, 15:16
У Луцьку патрульні затримали чоловіка, який вчиняв домашнє насилля.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
В поліцію надійшло повідомлення від схвильованої жінки. Вона повідомила, що її цивільний чоловік вчиняє домашнє насилля.
Коли патрульні прибули на місце події, то виявили, що співмешканець перебуває у стані алкогольного сп’яніння й поводиться агресивно. Крім того, чоловік має тимчасовий заборонний припис, попри це, навідріз відмовляється припинити своє правопорушення.
Тож, поліцейські затримали громадянина, застосувавши спецзасіб кайданки. На останнього склали протоколи за
за ч. 2 ст 173-2 (Вчинення домашнього насильства, невиконання термінового заборонного припису, вчинені повторно протягом року), ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) та ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
В поліцію надійшло повідомлення від схвильованої жінки. Вона повідомила, що її цивільний чоловік вчиняє домашнє насилля.
Коли патрульні прибули на місце події, то виявили, що співмешканець перебуває у стані алкогольного сп’яніння й поводиться агресивно. Крім того, чоловік має тимчасовий заборонний припис, попри це, навідріз відмовляється припинити своє правопорушення.
Тож, поліцейські затримали громадянина, застосувавши спецзасіб кайданки. На останнього склали протоколи за
за ч. 2 ст 173-2 (Вчинення домашнього насильства, невиконання термінового заборонного припису, вчинені повторно протягом року), ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) та ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.
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