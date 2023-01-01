У Луцьку патрульні затримали нетверезого чоловіка, який дебоширив вдома

У Луцьку патрульні затримали нетверезого чоловіка, який дебоширив вдома
У Луцьку патрульні затримали чоловіка, який вчиняв домашнє насилля.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

В поліцію надійшло повідомлення від схвильованої жінки. Вона повідомила, що її цивільний чоловік вчиняє домашнє насилля.

Коли патрульні прибули на місце події, то виявили, що співмешканець перебуває у стані алкогольного сп’яніння й поводиться агресивно. Крім того, чоловік має тимчасовий заборонний припис, попри це, навідріз відмовляється припинити своє правопорушення.

Тож, поліцейські затримали громадянина, застосувавши спецзасіб кайданки. На останнього склали протоколи за
за ч. 2 ст 173-2 (Вчинення домашнього насильства, невиконання термінового заборонного припису, вчинені повторно протягом року), ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) та ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.

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Теги: Волинь, дебошир, поліція
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