Лежав на коліях: під колесами потяга «Здолбунів-Луцьк» загинув чоловік

У Рівному на залізниці загинув чоловік. Повідомлення про тяжко травмованого чоловіка на залізничному вокзалі надійшло до поліції учора, 10 вересня, близько 21 години.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Рівненщини.Слідчо-оперативна група на місці події з’ясувала, що машиністу електропотягу сполученням «Здолбунів-Луцьк», попри застосоване екстрене гальмування, не вдалося уникнути наїзду на чоловіка, який лежав на коліях.Потерпілого з політравмою госпіталізували. Втім, отримані травми виявилися несумісні з життям — сьогодні о 01:15 чоловік помер.За цим фактом розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 276 КК України (порушення правил безпеки руху на залізничному транспорті, що спричинило смерть потерпілого).У рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють особу загиблого чоловіка та усі обставини події.