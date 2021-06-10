Лежав на коліях: під колесами потяга «Здолбунів-Луцьк» загинув чоловік

Лежав на коліях: під колесами потяга «Здолбунів-Луцьк» загинув чоловік
У Рівному на залізниці загинув чоловік. Повідомлення про тяжко травмованого чоловіка на залізничному вокзалі надійшло до поліції учора, 10 вересня, близько 21 години.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Рівненщини.

Слідчо-оперативна група на місці події з’ясувала, що машиністу електропотягу сполученням «Здолбунів-Луцьк», попри застосоване екстрене гальмування, не вдалося уникнути наїзду на чоловіка, який лежав на коліях.

Потерпілого з політравмою госпіталізували. Втім, отримані травми виявилися несумісні з життям — сьогодні о 01:15 чоловік помер.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 276 КК України (порушення правил безпеки руху на залізничному транспорті, що спричинило смерть потерпілого).

У рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють особу загиблого чоловіка та усі обставини події.

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Теги: Рівне, потяг, чоловік, смерть
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