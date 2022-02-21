На Волині чоловіка без свідомості доправили до лікарні: впав з мотоцикла

На Волині чоловіка без свідомості доправили до лікарні: впав з мотоцикла
У селі Гораймівка Луцького району 41-річний чоловік впав з мотоцикла.

ДТП сталася близько 11 години 11 вересня.

Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, бригада медиків з Холоневич оперативно прибула за викликом.

Потерпілий був без свідомості, з низькою сатурацією. На зустріч швидкій вирушила 15-а бригада,яка заінтубувала потерпілого.

З підозрою на відкриту черепно-мозкову травму та забоєм головного мозку чоловіка доправили до Волинської обласної клінічної лікарні.

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Теги: аварія, мотоцикліст
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