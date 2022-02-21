На Волині чоловіка без свідомості доправили до лікарні: впав з мотоцикла
Сьогодні, 16:45
У селі Гораймівка Луцького району 41-річний чоловік впав з мотоцикла.
ДТП сталася близько 11 години 11 вересня.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, бригада медиків з Холоневич оперативно прибула за викликом.
Потерпілий був без свідомості, з низькою сатурацією. На зустріч швидкій вирушила 15-а бригада,яка заінтубувала потерпілого.
З підозрою на відкриту черепно-мозкову травму та забоєм головного мозку чоловіка доправили до Волинської обласної клінічної лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
ДТП сталася близько 11 години 11 вересня.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, бригада медиків з Холоневич оперативно прибула за викликом.
Потерпілий був без свідомості, з низькою сатурацією. На зустріч швидкій вирушила 15-а бригада,яка заінтубувала потерпілого.
З підозрою на відкриту черепно-мозкову травму та забоєм головного мозку чоловіка доправили до Волинської обласної клінічної лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Не просто осіння хандра: що таке сезонний афективний розлад
Сьогодні, 17:02
На Волині чоловіка без свідомості доправили до лікарні: впав з мотоцикла
Сьогодні, 16:45
Медіа