Не просто осіння хандра: що таке сезонний афективний розлад

Не просто осіння хандра: що таке сезонний афективний розлад
Сезонний афективний розлад – це різновид депресивного розладу, загострення якого щороку стається у певний сезон. Він частіше загострюється восени і досягає свого піку в грудні-лютому, але буває й навпаки – депресивні епізоди трапляються лише влітку, коли світловий день найдовший.

Про це пише Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб на основі матеріалу, підготовленого в межах впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?".

Інформують, що САР офіційно визнаний підтипом великого депресивного розладу. Основна різниця з просто поганим настроєм у тому, що сезонний афективний розлад відчутно псує звичний хід життя, бо заважає людині працювати, радіти тим речам, які раніше приносили задоволення, пригнічує бажання зустрічатись із друзями та взагалі виходити з дому, щось робити. І з цього стану досить важко вибратись самотужки.

Симптоми САР:

• пригнічений настрій день у день наприкінці осені та взимку (або ж, навпаки, влітку),
• низький рівень енергії, відсутність задоволення від звичної приємної активності,
• відчуття власної нікчемності, неефективності, сорому,
• підвищена дратівливість,
• труднощі з концентрацією,
• потяг до солодкого та жирного і, як наслідок, набір ваги,
• постійне бажання спати,
• болі незрозумілого походження.

Що викликає сезонний афективний розлад?

Наш мозок реагує на світло – його тривалість, інтенсивність, спектр – і починає інакше виробляти низку речовин, які впливають на добові ритми активності, роботу самого мозку або на все тіло. Зокрема, це гормон мелатонін та нейромедіатор серотонін. Як наслідок, людина стає апатичною і навіть сумною, сонливою, охочою до «комфортної їжі» та неохочою до активності.

У давні часи такі зміни в поведінці людини допомагали пережити зиму. Нині ж вони втратили доречність і радше заважають плідному життю. Найвразливіші до САР жінки молодого та середнього віку та люди, в яких були чи є інші психічні розлади.

САР долають психотерапією, змінами способу життя, антидепресантами, світловою терапією чи комбінацією цих підходів.

У разі сезонного афективного розладу ефективними є такі правила на щодень:

• чіткий режим сну як в будні, так і у вихідні,
• щоденна активність просто неба: прогулянки, пробіжки, тренування,
• пильнування раціону: не піддаватися на запит організму на «комфортну їжу», харчуватися, передусім, рослинними продуктами, білками та складними вуглеводами.

Щоб вберегтися від САР, потрібно добре і достатньо спати, гуляти в денний час доби, проводити більше часу на свіжому повітрі, займатись спортом. Також корисно додати до рутинних справ щось приємне для себе – щось, що стимулюватиме викид серотоніну.

Зважайте, що САР – це не просто «поганий настрій», це реальний розлад, який потребує лікування та нагляду спеціаліста – психіатра та/або психотерапевта, який працює за напрямом когнітивно-поведінкової терапії.

Піклуйтеся про своє здоровʼя, так само як про фізичне, і за потреби зверніться до свого сімейного лікаря, або психіатра (направлення не потрібне).

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Теги: осіння хандра, сезонний афективний розлад
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