Жінка з Волині переконує, що сільрада незаконно і обманом перепродала її землю

Жінка з Волині переконує, що сільрада незаконно і обманом перепродала її землю
Жителька Вишнівської громади Галина Лук’янчук внаслідок низки маніпуляцій сільської ради зіткнулася з неприємною ситуацією – у неї фактично вкрали частину землі, яку вона отримала в спадщину.

Як це сталося, жінка розповіла журналістам Район.in.ua.

Все почалося з того, що пані Галина у 2021 році отримала в спадщину землю (два паї по чотири ділянки), на що має відповідні сертифікати. Вона звернулася у сільську раду, де рішенням сесії їй надали дозвіл на розробку технічної документації. Опісля, другим рішенням сесії мало б бути виділення землі в натурі та власне видача її жительці громади.

Тож після отримання дозволу на розробку технічної документації Галина Лук’янчук почала її виготовляти, але не встигла – плани зруйнувало повномасштабне вторгнення росії. Тим часом дві з восьми земельних ділянок стали цікавими для третіх осіб. Потенційних інвесторів привабило вигідне місце розташування землі та можливість будівництва, а сільраду – бажання її перепродати.

За словами потерпілої мешканки громади, сільський голова Віктор Сущик із землевпорядником Анатолієм Дитиною видав на ці земельні ділянки розпорядження на протоколи жеребкування, якого не існує в жодній сільській раді.

«Востаннє таке жеребкування проходило в 1997 році, коли ці земельні ділянки роздавали. А вони видумали ще одні протоколи. Наче в тої землі немає власника.

Тож у 2023 році в сільраді роблять жеребкування, на яке підставляють своїх людей. 28 червня видає розпорядження сільський голова, 3 липня відбувається «жеребкування», 5 липня – земельна комісія, 10 липня – позачергова сесія, і на ній вже виділяють земельні ділянки «своїм» людям.

19 липня земля була перепродана Бісюк і за кілька днів Чемерис – дружині депутата Вишнівської сільради Івана Трофимука. Так у мене вкрали одну з ділянок», – розповідає Галина.

Проте за свідченнями очевидців, ніякого жеребкування по факту не було. Коли про ці свідчення дізналися сільський голова та землевпорядник, одразу «перевзулися» й почали стверджувати, що відбулося не жеребкування, а сільрада нібито діяла за протоколом розподілу.

Мовляв, ділянки, які не витребувані, видають громадянам по черзі. Зареєстрували земельні ділянки Бісюк та Чемерис за рішенням першої сесії на розробку технічної документації. А за Лук’янчук і попереднє рішення сесії начебто не знали.

У пошуках справедливості Галина Лук’янчук ходила до сільського голови, який сказав: «У нас технічна помилка, ми все виправимо». Жительку громади всіляко заспокоювали, але паралельно робили все, щоб вищезгадані претенденти на землю «проскочили» першими.

До жінки були й дзвінки з фермерського господарства вищезгаданого Івана Трофимука. Мовляв, без його дозволу цієї землі вона не оформить.

«Я сказала йому – у нас в країні ще існують закони. Він відповів, що йому наплювати на ці закони, і вони в нашій країні не працюють. А після цього ділянка опинилася в його дружини», – пригадує мешканка громади.

Так, у реєстратора пані Галині повідомили, що її ділянка вже зареєстрована на іншу особу – дружину депутата сільради Івана Трофимука.

Другу ділянку жінці на останній сесії, яка відбулася 30 серпня, не затвердили, а схиляють до того, аби вона підписала протокол «жеребкування». Однак це розпорядження сільського голови з юридичної точки зору є незаконним. Таким чином у потерпілої намагаються вкрасти ще шматок землі. Тож жителька громади разом з юристами буде добиватися справедливості в суді. Відповідні документи вже готують.

Як відбувалася сесія і як виправдовували своє рішення депутати та голова громади, дивіться на відео:




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Теги: земля, спадщина
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