На Запоріжжі загинув 24-річний Герой з Луцької громади Тимофій Судима

На Запоріжжі загинув 24-річний Герой з Луцької громади Тимофій Судима
На Запоріжжі загинув 24-річний Герой з Луцької громади Тимофій Судима.

Про це повідомляє міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Мешканець с.Княгининок Луцької міської територіальної громади Судима Тимофій Павлович, 26.08.1999 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду командира відділення безпілотних авіаційних комплексів розвідувального взводу 1 аеромобільного батальйону.

Молодший сержант Судима Тимофій Павлович загинув 10.09.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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