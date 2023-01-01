Напав на односельця зі штахетою: волинянин на понад вісім років втрапив за ґрати за розбій
Сьогодні, 18:25
Волинянин на понад вісім років втрапив за ґрати за розбій.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури Ківерцівський районний суд визнав 25-річного жителя села Берестяне Луцького району винуватим у вчиненні в умовах воєнного часу розбою.
Увечері 6 березня 2023 року судимий уже нетверезий молодик на вулиці в рідному селі напав на односельця зі штахетою, побив та відібрав мобільний телефон.
Невдовзі нападника затримали правоохоронці і відтоді він перебував під вартою.
Суд призначив йому покарання у виді восьми років та шести місяців позбавлення волі із конфіскацією майна.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури Ківерцівський районний суд визнав 25-річного жителя села Берестяне Луцького району винуватим у вчиненні в умовах воєнного часу розбою.
Увечері 6 березня 2023 року судимий уже нетверезий молодик на вулиці в рідному селі напав на односельця зі штахетою, побив та відібрав мобільний телефон.
Невдовзі нападника затримали правоохоронці і відтоді він перебував під вартою.
Суд призначив йому покарання у виді восьми років та шести місяців позбавлення волі із конфіскацією майна.
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