Напав на односельця зі штахетою: волинянин на понад вісім років втрапив за ґрати за розбій

Напав на односельця зі штахетою: волинянин на понад вісім років втрапив за ґрати за розбій
Волинянин на понад вісім років втрапив за ґрати за розбій.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури Ківерцівський районний суд визнав 25-річного жителя села Берестяне Луцького району винуватим у вчиненні в умовах воєнного часу розбою.

Увечері 6 березня 2023 року судимий уже нетверезий молодик на вулиці в рідному селі напав на односельця зі штахетою, побив та відібрав мобільний телефон.

Невдовзі нападника затримали правоохоронці і відтоді він перебував під вартою.

Суд призначив йому покарання у виді восьми років та шести місяців позбавлення волі із конфіскацією майна.


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Теги: Волинянин
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