Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 12 вересня

У вівторок, 12 вересня, на Волині очікується малохмарно. Без опадів.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 24-29°.За даними Sinoptik, небо у Луцьку буде ясним увесь день, лише ввечері воно затягнеться хмарами. Без опадів.у цей день вшановується пам'ять Анни Пророчиці. Наші пращури славили врожай, починались веселі осінні ярмарки. Люди не даремно поспішали впоратись з польовою роботою, оскільки з цього часу нерідко розпочинались осінні дощі. Якщо у цей день було чути грім, то він передвіщав теплу осінь.