Тіло чоловіка, який втопився в річці на Волині, знайшли через дві доби
Сьогодні, 16:10
На Волині знайшли тіло чоловіка, який втопився на річці Стир у селі Старосілля, що на Маневиччині.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Інформують, що 11 вересня о 13:48 працівники водолазного відділення виявили тіло. О 14:05 його доправили до берега.
Тіло потопельника виявили за півтора кілометри униз за течією від вказаного місця події.
Пошукові роботи тривали дві доби: водолази обстежили 12 тис. метрів квадратних дна акваторії та півтори тисячі метрів квадратних прибережної смуги. Крім того, пошуки здійснювали ехолотом, скануючи дно водойми.
У пошуковій операції брали участь також поліцейські – вони оглядали акваторію з дрона.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Інформують, що 11 вересня о 13:48 працівники водолазного відділення виявили тіло. О 14:05 його доправили до берега.
Тіло потопельника виявили за півтора кілометри униз за течією від вказаного місця події.
Пошукові роботи тривали дві доби: водолази обстежили 12 тис. метрів квадратних дна акваторії та півтори тисячі метрів квадратних прибережної смуги. Крім того, пошуки здійснювали ехолотом, скануючи дно водойми.
У пошуковій операції брали участь також поліцейські – вони оглядали акваторію з дрона.
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