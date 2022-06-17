Тіло чоловіка, який втопився в річці на Волині, знайшли через дві доби

Тіло чоловіка, який втопився в річці на Волині, знайшли через дві доби
На Волині знайшли тіло чоловіка, який втопився на річці Стир у селі Старосілля, що на Маневиччині.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Інформують, що 11 вересня о 13:48 працівники водолазного відділення виявили тіло. О 14:05 його доправили до берега.

Тіло потопельника виявили за півтора кілометри униз за течією від вказаного місця події.

Пошукові роботи тривали дві доби: водолази обстежили 12 тис. метрів квадратних дна акваторії та півтори тисячі метрів квадратних прибережної смуги. Крім того, пошуки здійснювали ехолотом, скануючи дно водойми.

У пошуковій операції брали участь також поліцейські – вони оглядали акваторію з дрона.


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Теги: Волинь, Старосілля, рятувальники, річка, Стир
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