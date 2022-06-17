Тіло чоловіка, який втопився в річці на Волині, знайшли через дві доби





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



Інформують, що 11 вересня о 13:48 працівники водолазного відділення виявили тіло. О 14:05 його доправили до берега.



Тіло потопельника виявили за півтора кілометри униз за течією від вказаного місця події.



Пошукові роботи тривали дві доби: водолази обстежили 12 тис. метрів квадратних дна акваторії та півтори тисячі метрів квадратних прибережної смуги. Крім того, пошуки здійснювали ехолотом, скануючи дно водойми.



У пошуковій операції брали участь також поліцейські – вони оглядали акваторію з дрона.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині знайшли тіло чоловіка, який втопився на річці Стир у селі Старосілля , що на Маневиччині.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.Інформують, що 11 вересня о 13:48 працівники водолазного відділення виявили тіло. О 14:05 його доправили до берега.Тіло потопельника виявили за півтора кілометри униз за течією від вказаного місця події.Пошукові роботи тривали дві доби: водолази обстежили 12 тис. метрів квадратних дна акваторії та півтори тисячі метрів квадратних прибережної смуги. Крім того, пошуки здійснювали ехолотом, скануючи дно водойми.У пошуковій операції брали участь також поліцейські – вони оглядали акваторію з дрона.

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