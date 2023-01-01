У громаді на Волині попрощалися з Героєм Тарасом Грицюком. ФОТО

Тараса Грицюка, який загинув за Україну.



Про це



"У ці скорботні дні вся Мар'янівська територіальна громада глибоко сумує та співчуває родині загиблого Героя. Прийміть щирі слова співчуття та подяки за те, що виховали патріота та справжнього Захисника України. Нехай Господь допомагає перенести важкий біль втрати дорогої, рідної людини. Світла пам’ять… " - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 10 вересня 2023 року, на Волині зустріли загиблого Героя, який загинув за Україну.Про це повідомили у Мар`янівській громаді."У ці скорботні дні вся Мар'янівська територіальна громада глибоко сумує та співчуває родині загиблого Героя. Прийміть щирі слова співчуття та подяки за те, що виховали патріота та справжнього Захисника України. Нехай Господь допомагає перенести важкий біль втрати дорогої, рідної людини. Світла пам’ять… " - йдеться в повідомленні.

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