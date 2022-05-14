«Декларації мають бути відкритими одразу», – Зеленський ветував скандальний законопроект

Володимир Зеленський сьогодні, 12 вересня, ветував закон про електронне декларування, який



Про це він



«Вето. Вранці надійшов із Верховної Ради України закон, який зберігав обмеження щодо електронного декларування. Обмеження неприйнятні. Декларації мають бути відкритими. Одразу. Не через рік. Уже зараз реєстр треба відкривати. Власне, із цією головною правкою закон має бути проголосований. Бажано швидко», — сказав президент.



Як пише Ярослав Железняк зазначив, що Рада може провести відповідне голосування «у двадцятих числах вересня».



Петиція із закликом до президента ветувати закон про декларування набрала 25 тисяч необхідних голосів за рекордні три години. А станом на зараз за петицію проголосували понад 83 тисячі людей — це рекордна цифра за весь час існування інструменту подання петицій.



Ветувати закон про декларації Зеленського закликали й депутати Європейського парламенту. Вони рекомендували повернути закон до Верховної Ради з вимогою негайно відкрити реєстр декларацій.



Нещодавно Верховна Рада підтримала законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування, проте не ухвалила головну правку про негайне відкриття реєстру декларацій. Аби закон набув чинності, його відправили на підпис президентові.



Голова громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін заявляв, що закритий реєстр декларацій порушить обіцянки влади перед міжнародними партнерами, особливо в частині вступу до ЄС. Саме тому посли G7 окремо наголосили на відкритості реєстру.



Того ж дня депутати проголосували ще за один закон №9587-д — про притягнення до відповідальності за несвоєчасне декларування. Як писала фундація DEJURE, він має шкідливу правку: у разі брехні в декларації на суму до 1,3 млн гривень порушнику загрожує штраф від 17 тисяч грн — після сплати цього штрафу чиновника не вважатимуть таким, що притягувався до відповідальності. Тобто не вноситимуть до відповідного реєстру.



Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) зазначало, що має намір звернутися до Зеленського з проханням накласти вето на законопроєкт №9587-д.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентсьогодні, 12 вересня, ветував закон про електронне декларування, який передбачав не відкривати декларації ще рік Про це він повідомив у відеозверненні.«Вето. Вранці надійшов із Верховної Ради України закон, який зберігав обмеження щодо електронного декларування. Обмеження неприйнятні. Декларації мають бути відкритими. Одразу. Не через рік. Уже зараз реєстр треба відкривати. Власне, із цією головною правкою закон має бути проголосований. Бажано швидко», — сказав президент.Як пише Громадське , депутатзазначив, що Рада може провести відповідне голосування «у двадцятих числах вересня».Петиція із закликом до президента ветувати закон про декларування набрала 25 тисяч необхідних голосів за рекордні три години. А станом на зараз за петицію проголосували понад 83 тисячі людей — це рекордна цифра за весь час існування інструменту подання петицій.Ветувати закон про декларації Зеленського закликали й депутати Європейського парламенту. Вони рекомендували повернути закон до Верховної Ради з вимогою негайно відкрити реєстр декларацій.Нещодавно Верховна Рада підтримала законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування, проте не ухвалила головну правку про негайне відкриття реєстру декларацій. Аби закон набув чинності, його відправили на підпис президентові.Голова громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін заявляв, що закритий реєстр декларацій порушить обіцянки влади перед міжнародними партнерами, особливо в частині вступу до ЄС. Саме тому посли G7 окремо наголосили на відкритості реєстру.Того ж дня депутати проголосували ще за один закон №9587-д — про притягнення до відповідальності за несвоєчасне декларування. Як писала фундація DEJURE, він має шкідливу правку: у разі брехні в декларації на суму до 1,3 млн гривень порушнику загрожує штраф від 17 тисяч грн — після сплати цього штрафу чиновника не вважатимуть таким, що притягувався до відповідальності. Тобто не вноситимуть до відповідного реєстру.Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) зазначало, що має намір звернутися до Зеленського з проханням накласти вето на законопроєкт №9587-д.

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