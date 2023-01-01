ЗСУ завдали удару по базі російських дронів на Донеччині, – Стратком





Про це



"Вранці 11 вересня Збройні сили України успішно завдали удару по базі БПЛА окупантів у тимчасово окупованому селищі Луганське Донецької області", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що минулої доби

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України завдали удару по пункту базування ворожих безпілотників на Донеччині.Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій."Вранці 11 вересня Збройні сили України успішно завдали удару по базі БПЛА окупантів у тимчасово окупованому селищі Луганське Донецької області", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що минулої доби рф атакувала Україну 13 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131 . Усі вони були знищені силами та засобами протиповітряної оборони України.

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