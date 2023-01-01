ЗСУ завдали удару по базі російських дронів на Донеччині, – Стратком

ЗСУ завдали удару по базі російських дронів на Донеччині, – Стратком
Збройні сили України завдали удару по пункту базування ворожих безпілотників на Донеччині.

Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій.

"Вранці 11 вересня Збройні сили України успішно завдали удару по базі БПЛА окупантів у тимчасово окупованому селищі Луганське Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що минулої доби рф атакувала Україну 13 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. Усі вони були знищені силами та засобами протиповітряної оборони України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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