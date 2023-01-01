Смертельна стрілянина в Дніпрі: за опір поліцейському 23-річній жінці повідомили про підозру

Смертельна стрілянина в Дніпрі: за опір поліцейському 23-річній жінці повідомили про підозру
У Дніпрі за опір поліцейському 23-річній жінці повідомили про підозру. Вона є учасницею інциденту в Дніпрі, під час якого патрульний смертельно поранив агресивного чоловіка.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області.

12 вересня слідчі ГУНП в Дніпропетровській області вручили фігурантці повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу та ін.).

Також в рамках досудового розслідування тривають слідчі дії, судова медична експертиза та інші слідчі заходи для встановлення всіх обставин правопорушення, вчиненого 29 серпня щодо патрульних поліцейських. За результатами можлива додаткова кваліфікація.

Слідчі заходи проводяться за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

Як повідомляє Громадське, раніше «Схеми» з посиланням на джерела в Міністерстві внутрішніх справ писали, що жінці готується підозра за статтею 348 ККУ. За цією статтею їй загрожувало б до 15 років ув'язнення або навіть довічне.

Після цього поліція справді відкрила кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних після інциденту в Дніпрі. Відомості про інцидент слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань саме за ст. 348.

На відео, яке ширили в мережі, було видно, що жінка теж брала участь у конфлікті. Після того, як чоловік штовхнув на землю патрульного, вона вдарила поліціянтку. Тоді до патрульної підбіг чоловік і, ймовірно, вдарив, від чого та закричала. Майже в цю мить пролунали три постріли, які здійснив її колега, смертельно поранивши чоловіка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Дніпро, патрульний, стрілянина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку – аварія за участі катафалка Volvo: зіткнулись три автівки
Сьогодні, 13:42
На Харківщині загинув Герой з Волині Іван Білан
Сьогодні, 13:30
Смертельна стрілянина в Дніпрі: за опір поліцейському 23-річній жінці повідомили про підозру
Сьогодні, 13:13
У Луцьку відкривають новий театр: запрошують на шекспірівську комедію з українським контекстом
Сьогодні, 12:55
ЗСУ завдали удару по базі російських дронів на Донеччині, – Стратком
Сьогодні, 12:43
Схожі новини
Смертельна стрілянина у Дніпрі: суд обрав поліцейському запобіжний захід Смертельна стрілянина у Дніпрі: суд обрав поліцейському запобіжний захід
31 серпень, 21:10
Стрілянина в Дніпрі: поліція відкрила справу про посягання на життя патрульних Стрілянина в Дніпрі: поліція відкрила справу про посягання на життя патрульних
31 серпень, 17:13
Смертельна стрілянина у Дніпрі: опублікували повне відео і нові деталі Смертельна стрілянина у Дніпрі: опублікували повне відео і нові деталі
31 серпень, 09:18
Стрілянина у Дніпрі: поліція показала відео з бодікамер патрульних Стрілянина у Дніпрі: поліція показала відео з бодікамер патрульних
30 серпень, 18:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку попрощалися із загиблим на війні Героєм Михайлом Марчуком. ФОТО
Сьогодні, 14:05
 0
Помер професор луцького вишу
Сьогодні, 13:52
 0
У Луцьку – аварія за участі катафалка Volvo: зіткнулись три автівки
Сьогодні, 13:42
 0
На Харківщині загинув Герой з Волині Іван Білан
Сьогодні, 13:30
 0
Смертельна стрілянина в Дніпрі: за опір поліцейському 23-річній жінці повідомили про підозру
Сьогодні, 13:13
 0
Медіа
відео
1/8