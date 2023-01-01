Смертельна стрілянина в Дніпрі: за опір поліцейському 23-річній жінці повідомили про підозру





Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області.



12 вересня слідчі ГУНП в Дніпропетровській області вручили фігурантці повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу та ін.).



Також в рамках досудового розслідування тривають слідчі дії, судова медична експертиза та інші слідчі заходи для встановлення всіх обставин правопорушення, вчиненого 29 серпня щодо патрульних поліцейських. За результатами можлива додаткова кваліфікація.



Слідчі заходи проводяться за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.



Як повідомляє



Після цього поліція справді відкрила кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних після інциденту в Дніпрі. Відомості про інцидент слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань саме за ст. 348.



На відео, яке ширили в мережі, було видно, що жінка теж брала участь у конфлікті. Після того, як чоловік штовхнув на землю патрульного, вона вдарила поліціянтку. Тоді до патрульної підбіг чоловік і, ймовірно, вдарив, від чого та закричала. Майже в цю мить пролунали три постріли, які здійснив її колега, смертельно поранивши чоловіка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Дніпрі за опір поліцейському 23-річній жінці повідомили про підозру. Вона є учасницею інциденту в Дніпрі, під час якого патрульний смертельно поранив агресивного чоловіка Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області.12 вересня слідчі ГУНП в Дніпропетровській області вручили фігурантці повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу та ін.).Також в рамках досудового розслідування тривають слідчі дії, судова медична експертиза та інші слідчі заходи для встановлення всіх обставин правопорушення, вчиненого 29 серпня щодо патрульних поліцейських. За результатами можлива додаткова кваліфікація.Слідчі заходи проводяться за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.Як повідомляє Громадське , раніше «Схеми» з посиланням на джерела в Міністерстві внутрішніх справ писали, що жінці готується підозра за статтею 348 ККУ. За цією статтею їй загрожувало б до 15 років ув'язнення або навіть довічне.Після цього поліція справді відкрила кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних після інциденту в Дніпрі. Відомості про інцидент слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань саме за ст. 348.На відео, яке ширили в мережі, було видно, що жінка теж брала участь у конфлікті. Після того, як чоловік штовхнув на землю патрульного, вона вдарила поліціянтку. Тоді до патрульної підбіг чоловік і, ймовірно, вдарив, від чого та закричала. Майже в цю мить пролунали три постріли, які здійснив її колега, смертельно поранивши чоловіка.

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