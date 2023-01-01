У Луцьку – аварія за участі катафалка Volvo: зіткнулись три автівки

У Луцьку – аварія за участі катафалка Volvo: зіткнулись три автівки
Автопригода за участі трьох автівок трапилася сьогодні, 12 вересня, у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Автопригода сталася на вулиці Глушець близько 8-ї години.

Патрульні, які прибули на місце події, з’ясували, що водій похоронного катафалка Volvo не виконав вимоги дорожнього знаку 2.1 "Дати дорогу" та здійснив виїзд на перехрестя. Там він зіткнувся з автомобілем марки Ford, що рухався головною дорогою. А це авто, своєю чергою, вилетіло на зустрічну смугу руху та зіткнулося з легковиком Peugeot.

Усі транспортні засоби отримали механічні пошкодження, але, на щастя, ніхто з учасників автопригоди не постраждав.

На водія Volvo патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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Теги: Волинь, Луцьк, ДТП
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