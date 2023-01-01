У Луцьку попрощалися із загиблим на війні Героєм Михайлом Марчуком. ФОТО
Сьогодні, 14:05
Сьогодні, 12 вересня, у Кафедральному соборі Святої Трійці провели в останню дорогу Героя Михайла Марчука, котрий загинув в районі населеного пункту Соледар Донецької області.
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
"Лучанин проходив військову службу в 1 прикордонному загоні Державної прикордонної служби України на посаді інспектора прикордонної служби вищої категорії – начальника відділення інспекторів прикордонної служби третьої прикордонної застави прикордонної комендатури швидкого реагування № 1", - йдеться в повідомленні.
Поховали Героя на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
"Лучанин проходив військову службу в 1 прикордонному загоні Державної прикордонної служби України на посаді інспектора прикордонної служби вищої категорії – начальника відділення інспекторів прикордонної служби третьої прикордонної застави прикордонної комендатури швидкого реагування № 1", - йдеться в повідомленні.
Поховали Героя на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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