У Луцьку попрощалися із загиблим на війні Героєм Михайлом Марчуком. ФОТО

У Луцьку попрощалися із загиблим на війні Героєм Михайлом Марчуком. ФОТО
Сьогодні, 12 вересня, у Кафедральному соборі Святої Трійці провели в останню дорогу Героя Михайла Марчука, котрий загинув в районі населеного пункту Соледар Донецької області.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

"Лучанин проходив військову службу в 1 прикордонному загоні Державної прикордонної служби України на посаді інспектора прикордонної служби вищої категорії – начальника відділення інспекторів прикордонної служби третьої прикордонної застави прикордонної комендатури швидкого реагування № 1", - йдеться в повідомленні.

Поховали Героя на міському кладовищі у селі Гаразджа.
У Луцьку попрощалися із загиблим на війні Героєм Михайлом Марчуком. ФОТО

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
У Луцьку попрощалися із загиблим на війні Героєм Михайлом Марчуком. ФОТО
У Луцьку попрощалися із загиблим на війні Героєм Михайлом Марчуком. ФОТО

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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