У Луцьку попрощалися із загиблим на війні Героєм Михайлом Марчуком. ФОТО

Михайла Марчука, котрий загинув в районі населеного пункту Соледар Донецької області.



Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.



"Лучанин проходив військову службу в 1 прикордонному загоні Державної прикордонної служби України на посаді інспектора прикордонної служби вищої категорії – начальника відділення інспекторів прикордонної служби третьої прикордонної застави прикордонної комендатури швидкого реагування № 1", - йдеться в повідомленні.



Поховали Героя на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 12 вересня, у Кафедральному соборі Святої Трійці провели в останню дорогу Героя, котрий загинув в районі населеного пункту Соледар Донецької області.Про це повідомив міський голова Луцька"Лучанин проходив військову службу в 1 прикордонному загоні Державної прикордонної служби України на посаді інспектора прикордонної служби вищої категорії – начальника відділення інспекторів прикордонної служби третьої прикордонної застави прикордонної комендатури швидкого реагування № 1", - йдеться в повідомленні.Поховали Героя на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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