38-річний волинянин скоїв ДТП на Рівненщині: п`ятеро травмованих
Сьогодні, 14:40
Повідомлення про автопригоду неподалік села Зоря на трасі «Устилуг-Луцьк-Рівне» надійшло до поліції учора, 11 вересня, о 22:39 від очевидця.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини.
Поліцейські на місці події встановили, що 38-річний житель Волині, водій автомобіля «Opel», порушив правила дорожнього руху, перетнувши суцільну лінію розмітки, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із легковиком «Mercedes» під керуванням 19-річного жителя Зорі. Від удару останній транспортний засіб відкинуло у кювет із подальшим перекиданням, а «Opel» — розвернуло.
Унаслідок ДТП постраждали п’ятеро осіб із автомобіля «Mercedes». Керманича та пасажирів від 17 до 19 років із травмами різного ступеня доставили до лікарні — чотирьох госпіталізували.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі ВП №1 (м. Рівне) Рівненського РУП внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
У рамках кримінального провадження автомобілі вилучені.
Попередньо, обидва водії були тверезі — у них відібрані також біологічні зразки.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини.
Поліцейські на місці події встановили, що 38-річний житель Волині, водій автомобіля «Opel», порушив правила дорожнього руху, перетнувши суцільну лінію розмітки, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із легковиком «Mercedes» під керуванням 19-річного жителя Зорі. Від удару останній транспортний засіб відкинуло у кювет із подальшим перекиданням, а «Opel» — розвернуло.
Унаслідок ДТП постраждали п’ятеро осіб із автомобіля «Mercedes». Керманича та пасажирів від 17 до 19 років із травмами різного ступеня доставили до лікарні — чотирьох госпіталізували.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі ВП №1 (м. Рівне) Рівненського РУП внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
У рамках кримінального провадження автомобілі вилучені.
Попередньо, обидва водії були тверезі — у них відібрані також біологічні зразки.
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