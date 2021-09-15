Відійшов у засвіти ексдиректор ДП «Волиньвугілля»

Михайло Борсук.



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Помер Михайло Микоколайович несподівано на 62 році життя. Прощання відбудеться 12-го вересня о 13.30 в Свято-Духівському соборі.



Михайло Миколайович народився 16-го листопада 1960 року у Червонограді Львівської області. Закінчивши школу, вирішив присвятити своє життя шахтарській праці, тому вступив до Дніпропетровського гірничого інституту, де здобув фах гірничого інженера. Опісля 16 років пропрацював на шахті №10 “Великомостівська”. Починав з гірничого майстра, потім зстав начальником видобувної дільниці, з листопада 1994-го – головним інженером, а з липня 1995 року – директором цього підприємства.



У березні 1999 року Михайло переїхав до Нововолинська й очолив шахту №9 “Нововолинська”.



За час його керівництва, у березні 2001 року шахта №9 посіла перше місце в номінації “Підприємство року” в рамках програми “Людина року Волинського краю”. А в 2001 році Михайло Борсук визначений кращим керівником програми “Людина року”. За свою трудову діяльність нагороджений золотою медаллю Міжнародної Кадрової Академії “За ефективне управління” та відзнакою Президента України – орденом “За заслуги” ІІІ ступеня. Також він був повним кавалером знаку «Шахтарська слава» та “Шахтарська доблесть”.



У вересні 2005 р. Михайла Борсука призначили в.о. генерального директора ДП “Волиньвугілля”, а з січня 2006 року – генеральним директором. Перебуваючи на посаді. Михайло Миколайович комп’ютеризував усі відділи підприємства, створив комп’ютерний центр із нарахування заробітної плати працівникам, ініціював створення літопису та музею “Шахтарської слави”. А в 2005 році під керівництвом Борсука ДП “Волиньвугілля” вперше за час свого існування достроково виконало річне завдання з вуглевидобутку, видавши на-гора 530,6 тис.тонн вугілля.



Михайло Борсюк очолював ДП “Волиньвугілля” до 2007 року.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким.

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