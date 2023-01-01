Завтра вимикатимуть світло на деяких вулицях Луцька. ПЕРЕЛІК





Про це повідомляє ПрАТ «Волиньобленерго».



Інформують, що такі заходи спрямовані на підвищення надійності та безперебійності електропостачання.



Зокрема, світла не буде у такий час на таких вулицях:



9:00 до 13:00 – вул. Грушевського (частково), Шухевича (частково).



13:00 до 17:00 – вул. Гребінки, Залізняка, Тесленка, Сільська, Франка (частково), Яровиця (частково), Глібова.



9:00 до 17:00 – вул. Гнідавська (частково), Станіславського (частково), М. Вовчка (частково), Гречана, Даньшина (частково), Гімназійна (частково).



8:30 до 17:00 – вул. Кравчука (частково), Гордіюк (частково), Конякіна (частково), Героїв-добровольців (частково), Соборності (частково) Гущанська, Воїнів-афганців.



Додають також, що інформація про перерви відображається на офіційному сайті у режимі реального часу за посиланням





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу 13 вересня у Луцьку на окремих вулицях припинять подачу електроенергії у зв’язку з технічним обслуговуванням мереж.Про це повідомляє ПрАТ «Волиньобленерго».Інформують, що такі заходи спрямовані на підвищення надійності та безперебійності електропостачання.Зокрема, світла не буде у такий час на таких вулицях:9:00 до 13:00 – вул. Грушевського (частково), Шухевича (частково).13:00 до 17:00 – вул. Гребінки, Залізняка, Тесленка, Сільська, Франка (частково), Яровиця (частково), Глібова.9:00 до 17:00 – вул. Гнідавська (частково), Станіславського (частково), М. Вовчка (частково), Гречана, Даньшина (частково), Гімназійна (частково).8:30 до 17:00 – вул. Кравчука (частково), Гордіюк (частково), Конякіна (частково), Героїв-добровольців (частково), Соборності (частково) Гущанська, Воїнів-афганців.Додають також, що інформація про перерви відображається на офіційному сайті у режимі реального часу за посиланням bit.ly/3WtCrQq

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію