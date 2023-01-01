Завтра вимикатимуть світло на деяких вулицях Луцька. ПЕРЕЛІК

Завтра вимикатимуть світло на деяких вулицях Луцька. ПЕРЕЛІК
У середу 13 вересня у Луцьку на окремих вулицях припинять подачу електроенергії у зв’язку з технічним обслуговуванням мереж.

Про це повідомляє ПрАТ «Волиньобленерго».

Інформують, що такі заходи спрямовані на підвищення надійності та безперебійності електропостачання.

Зокрема, світла не буде у такий час на таких вулицях:

9:00 до 13:00 – вул. Грушевського (частково), Шухевича (частково).

13:00 до 17:00 – вул. Гребінки, Залізняка, Тесленка, Сільська, Франка (частково), Яровиця (частково), Глібова.

9:00 до 17:00 – вул. Гнідавська (частково), Станіславського (частково), М. Вовчка (частково), Гречана, Даньшина (частково), Гімназійна (частково).

8:30 до 17:00 – вул. Кравчука (частково), Гордіюк (частково), Конякіна (частково), Героїв-добровольців (частково), Соборності (частково) Гущанська, Воїнів-афганців.

Додають також, що інформація про перерви відображається на офіційному сайті у режимі реального часу за посиланням bit.ly/3WtCrQq.


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Теги: світло, вимкнення
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