Будні війни: бійці батальйону «Волинь» відбивають атаки окупантів





Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.



«Бійці 3-го окремого батальйону «Волинь» Української добровольчої армії працюють по ворожих цілях», - йдеться у повідомленні.







Довідково:



Українська добровольча армія (УДА) – добровольче військове формування України, що кінцево оформилось у грудні 2015 року. Символічною датою заснування Української добровольчої армії, наказом Командувача УДА, визначена дата 20 квітня 2014 року — перший наступальний бій українських добровольців під командуванням Дмитра Яроша під час Антитерористичної операції під містом Слов'янськ Донецької області.



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