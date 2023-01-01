Будні війни: бійці батальйону «Волинь» відбивають атаки окупантів
Сьогодні, 16:16
У мережі опублікували відео з фронту, як військовослужбовці батальйону «Волинь» УДА боронять українську незалежність.
Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.
«Бійці 3-го окремого батальйону «Волинь» Української добровольчої армії працюють по ворожих цілях», - йдеться у повідомленні.
Довідково:
Українська добровольча армія (УДА) – добровольче військове формування України, що кінцево оформилось у грудні 2015 року. Символічною датою заснування Української добровольчої армії, наказом Командувача УДА, визначена дата 20 квітня 2014 року — перший наступальний бій українських добровольців під командуванням Дмитра Яроша під час Антитерористичної операції під містом Слов'янськ Донецької області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.
«Бійці 3-го окремого батальйону «Волинь» Української добровольчої армії працюють по ворожих цілях», - йдеться у повідомленні.
Довідково:
Українська добровольча армія (УДА) – добровольче військове формування України, що кінцево оформилось у грудні 2015 року. Символічною датою заснування Української добровольчої армії, наказом Командувача УДА, визначена дата 20 квітня 2014 року — перший наступальний бій українських добровольців під командуванням Дмитра Яроша під час Антитерористичної операції під містом Слов'янськ Донецької області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«У штурм ідуть по 50–100 людей»: у ЗСУ розповіли про дії окупантів на Куп’янському напрямку
Сьогодні, 16:45
Будні війни: бійці батальйону «Волинь» відбивають атаки окупантів
Сьогодні, 16:16
Працівники мерії Луцька придбали автомобіль для спецпризначенців
Сьогодні, 15:41