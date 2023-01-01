Будні війни: бійці батальйону «Волинь» відбивають атаки окупантів

Будні війни: бійці батальйону «Волинь» відбивають атаки окупантів
У мережі опублікували відео з фронту, як військовослужбовці батальйону «Волинь» УДА боронять українську незалежність.

Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.

«Бійці 3-го окремого батальйону «Волинь» Української добровольчої армії працюють по ворожих цілях», - йдеться у повідомленні.



Довідково:

Українська добровольча армія (УДА) – добровольче військове формування України, що кінцево оформилось у грудні 2015 року. Символічною датою заснування Української добровольчої армії, наказом Командувача УДА, визначена дата 20 квітня 2014 року — перший наступальний бій українських добровольців під командуванням Дмитра Яроша під час Антитерористичної операції під містом Слов'янськ Донецької області.

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Теги: війна, ЗСУ
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