Волинські воїни полюють на техніку окупантів: ефектне відео
Сьогодні, 15:05
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як волинські бійці полюють на ворожу техніку.
Про це він написав у телеграмі.
Олександр Сирський опублікував відео, як військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого воюють на фронті із загарбниками.
«14-та ОМБр знищує техніку росіян за допомогою FPV-камікадзе», - зазначив Олександр Сирський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це він написав у телеграмі.
Олександр Сирський опублікував відео, як військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого воюють на фронті із загарбниками.
«14-та ОМБр знищує техніку росіян за допомогою FPV-камікадзе», - зазначив Олександр Сирський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині прикордонники цьогоріч вилучили 80 одиниць зброї
Сьогодні, 15:33
Ідентифікували усіх загиблих: 59 людей вбили росіяни прямим влучанням «Іскандеру» в селі Гроза
Сьогодні, 15:23
Волинські воїни полюють на техніку окупантів: ефектне відео
Сьогодні, 15:05
У Луцьку попрощалися із Героєм Олегом Струбіцьким
Сьогодні, 14:39