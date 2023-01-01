Волинські воїни полюють на техніку окупантів: ефектне відео

Олександр Сирський показав, як волинські бійці полюють на ворожу техніку.



Про це він написав у телеграмі.



Олександр Сирський опублікував відео, як військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого воюють на фронті із загарбниками.



«14-та ОМБр знищує техніку росіян за допомогою FPV-камікадзе», - зазначив Олександр Сирський.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командувач Сухопутних військ ЗСУпоказав, як волинські бійці полюють на ворожу техніку.Про це він написав у телеграмі.Олександр Сирський опублікував відео, як військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого воюють на фронті із загарбниками.«14-та ОМБр знищує техніку росіян за допомогою FPV-камікадзе», - зазначив Олександр Сирський.

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