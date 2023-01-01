Волинські воїни полюють на техніку окупантів: ефектне відео

Волинські воїни полюють на техніку окупантів: ефектне відео
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як волинські бійці полюють на ворожу техніку.

Про це він написав у телеграмі.

Олександр Сирський опублікував відео, як військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого воюють на фронті із загарбниками.

«14-та ОМБр знищує техніку росіян за допомогою FPV-камікадзе», - зазначив Олександр Сирський.



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Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
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