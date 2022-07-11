Синоптики повідомляють про дві хвилі похолодання: коли очікувати перший сніг





Про це в коментарі Наталія Голеня.



"Зниження температури розпочнеться в неділю, 15 жовтня, в західних і північних областях. А в понеділок практично на всій території України відбудеться зниження температури до близьких до норми значень для цього періоду", - сказала вона.



За прогнозом Укргідрометцентру, вдень температура буде близько 10 градусів тепла, на півдні до 13-15 градусів, вночі - 3-8 градусів, на півдні до 10-12 градусів.



Але згодом може бути ще одне похолодання - вже після 20 жовтня, коли з півночі зайде ще холодніше повітря арктичного походження. "Тому 20-22 жовтня, якщо будуть опади, то це буде дощ місцями з мокрим снігом", - повідомила Голеня.



Очікується, що наприкінці наступного тижня температура вночі буде від 3 градусів морозу 3 градусів тепла, а денна - 1-7 градусів тепла, на півдні до 10 градусів, розповіла синоптик.



Нагадаємо, що цьогорічний

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Найближчим часом в Україні очікується дві хвилі похолодання. Через вторгнення арктичного повітря наприкінці наступного тижня можливий перший сніг.Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру"Зниження температури розпочнеться в неділю, 15 жовтня, в західних і північних областях. А в понеділок практично на всій території України відбудеться зниження температури до близьких до норми значень для цього періоду", - сказала вона.За прогнозом Укргідрометцентру, вдень температура буде близько 10 градусів тепла, на півдні до 13-15 градусів, вночі - 3-8 градусів, на півдні до 10-12 градусів.Але згодом може бути ще одне похолодання - вже після 20 жовтня, коли з півночі зайде ще холодніше повітря арктичного походження. "Тому 20-22 жовтня, якщо будуть опади, то це буде дощ місцями з мокрим снігом", - повідомила Голеня.Очікується, що наприкінці наступного тижня температура вночі буде від 3 градусів морозу 3 градусів тепла, а денна - 1-7 градусів тепла, на півдні до 10 градусів, розповіла синоптик.Нагадаємо, що цьогорічний вересень став найтеплішим за всю історію спостережень з 1881 року.

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