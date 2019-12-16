У вересні в Луцьку синоптики зареєстрували температурний рекорд

У вересні в Луцьку синоптики зареєстрували температурний рекорд
У вересні в обласному центрі Волині зафіксували один температурний рекорд. 13 вересня стовпчики термометрів піднялись до позначки 28,7 градуса тепла.

Цей рекорд перевищив абсолютний максимум за роки спостережень, починаючи з 1947 року, розповіла Суспільному чергова синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Леся Пасічник.

Попередній рекорд фіксували 13 вересня 2016 року: тоді температура в місті була майже на градус нижчою і становила 27,9 °C.

У попередні роки, зазначила Леся Пасічник, у вересні також реєстрували досить високі температури — від 26 до 28 градусів.

"Наприклад, 30 вересня 1991 року в Луцьку було 26,6 градуса тепла. Але були роки, що в цю пору вже навіть спостерігалися заморозки в повітрі. 22 вересня 1961 року в повітрі вже було зафіксовано -0,8°C, 23 вересня того ж року був -1 градус в повітрі, значить на ґрунті було ще холодніше", — додала синоптикиня.

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Теги: Волинь, погода, температура, рекорд
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