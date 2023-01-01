У Луцькому районі чоловік застрелив сина, а тоді повісився
Сьогодні, 15:29
Трагедія сталася 22 вересня у селі Берестяне Луцького району.
Про це повідомляють Волинські новини з посиланням на власні джерела.
Інформують, що 52-річний чоловік з рушниці застрелив сина 28 років.
Після цього чоловік повісився.
На місці працюють медики швидкої і поліція.
Обставини трагедії – згодом.
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Про це повідомляють Волинські новини з посиланням на власні джерела.
Інформують, що 52-річний чоловік з рушниці застрелив сина 28 років.
Після цього чоловік повісився.
На місці працюють медики швидкої і поліція.
Обставини трагедії – згодом.
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