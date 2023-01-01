У Луцькому районі чоловік застрелив сина, а тоді повісився

У Луцькому районі чоловік застрелив сина, а тоді повісився
Трагедія сталася 22 вересня у селі Берестяне Луцького району.

Про це повідомляють Волинські новини з посиланням на власні джерела.

Інформують, що 52-річний чоловік з рушниці застрелив сина 28 років.

Після цього чоловік повісився.

На місці працюють медики швидкої і поліція.

Обставини трагедії – згодом.

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Теги: Берестяне, трагедія
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