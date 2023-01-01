У Луцькому районі чоловік застрелив сина, а тоді повісився





Про це повідомляють



Інформують, що 52-річний чоловік з рушниці застрелив сина 28 років.



Після цього чоловік повісився.



На місці працюють медики швидкої і поліція.



Обставини трагедії – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Трагедія сталася 22 вересня у селі Берестяне Луцького району.Про це повідомляють Волинські новини з посиланням на власні джерела.Інформують, що 52-річний чоловік з рушниці застрелив сина 28 років.Після цього чоловік повісився.На місці працюють медики швидкої і поліція.Обставини трагедії – згодом.

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