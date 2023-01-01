На Запоріжжі загинув Герой з Волині Іван Воробей
Сьогодні, 14:30
В боях з окупантами загинув житель села Нова Вижва - Воробей Іван Михайлович, 18.03.1971 року народження.
Про це повідомили у Старовижівській громаді.
"Наш герой віддав своє життя 20 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вербове Запорізької області. Тіло загиблого Героя повернеться додому в с. Нова Вижва завтра, за маршрутом:
м. Ковель - с. Борзова - с. Нова Вижва, орієнтовно о 10.30 год. Чин похорону відбудеться о 12.00 год. в храмі с. Нова Вижва.
Далі колона з тілом загиблого Захисника попрямує через с. Брідки, до пл. Миру в смт Стара Вижівка, де орієнтовно о 13.30 відбудеться громадська панахида. Поховають нашого Героя на алеї Слави на кладовищі нашого селища.
Просимо всіх гідно зустріти та провести в останню дорогу нашого Героя-Захисника!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що більш детальну інформацію повідомлять завтра, 23 вересня.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Старовижівській громаді.
"Наш герой віддав своє життя 20 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вербове Запорізької області. Тіло загиблого Героя повернеться додому в с. Нова Вижва завтра, за маршрутом:
м. Ковель - с. Борзова - с. Нова Вижва, орієнтовно о 10.30 год. Чин похорону відбудеться о 12.00 год. в храмі с. Нова Вижва.
Далі колона з тілом загиблого Захисника попрямує через с. Брідки, до пл. Миру в смт Стара Вижівка, де орієнтовно о 13.30 відбудеться громадська панахида. Поховають нашого Героя на алеї Слави на кладовищі нашого селища.
Просимо всіх гідно зустріти та провести в останню дорогу нашого Героя-Захисника!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що більш детальну інформацію повідомлять завтра, 23 вересня.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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