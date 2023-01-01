Луцькі патрульні вночі затримали трьох п'яних водіїв, які скоїли ДТП
Сьогодні, 14:15
Упродовж нічної зміни, 22 вересня, луцькі патрульні опрацювали три дорожньо-транспортні пригоди, які скоїли нетверезі керманичі.
Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Зокрема, близько опівночі автопригода трапилася на автодорозі поблизу села Копачівка. Там водій Opel здійснив зіткнення з вантажівкою Renault. Транспортні засоби, в результаті, зазнали пошкоджень.
Коли патрульні приїхали на місце, то виявили, що цей керманич має чіткі ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, проходити освідування у встановленому законом порядку чоловік відмовився.
На нього та ще двох водіїв, які за останні пів доби, бувши напідпитку, стали винуватцями автопригоди, інспектори склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП, а також інші адмінматеріали, згідно з вчиненими правопорушеннями.
На щастя, у цих автопригодах ніхто не постраждав.
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Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Зокрема, близько опівночі автопригода трапилася на автодорозі поблизу села Копачівка. Там водій Opel здійснив зіткнення з вантажівкою Renault. Транспортні засоби, в результаті, зазнали пошкоджень.
Коли патрульні приїхали на місце, то виявили, що цей керманич має чіткі ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, проходити освідування у встановленому законом порядку чоловік відмовився.
На нього та ще двох водіїв, які за останні пів доби, бувши напідпитку, стали винуватцями автопригоди, інспектори склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП, а також інші адмінматеріали, згідно з вчиненими правопорушеннями.
На щастя, у цих автопригодах ніхто не постраждав.
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