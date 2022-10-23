Лукашенко роздумує про захист проти дронів для Білорусі: «Бачите, як бомблять росію?»

Олександр Лукашенко заявив, що роздумує про захист проти атак дронів для Білорусі, зважаючи на останні атаки на росію.



Про це пише «БелТА», передає



«Бачите, як сьогодні бомблять росію? Бачите, безпілотники літають туди-сюди. Найважче, нове питання. Ось ці "вагнерівці" сидять у мене зараз і кожному розповідають, як іде ця війна. Я думаю: "як цьому протистояти?"» — сказав Лукашенко.



Він заявив, що є низка варіантів, але це коштує «сотні мільйонів рублів».



«Ось я й думаю: меліорацію проводити, обробляти, нові землі вводити, чи боротися з цими безпілотниками. Страшна зброя. Ось із путіним обговорювали. Але це шалені гроші! Але ж життя дорожче», — каже Лукашенко.



Глава Білорусі додав, що підтримувати сільське господарство в країні будуть, але просто так «закопувати гроші в землю не стануть», бо «зайвих коштів немає».



«Ще дивуюся, як нам вдається коли навколо вирує все сидіти та розмірковувати на тему свинарства. Як шашлики підсмажити, ще чогось. Люди про це вже забули, навіть у багатих країнах», — сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Самопроголошений президент Білорусізаявив, що роздумує про захист проти атак дронів для Білорусі, зважаючи на останні атаки на росію.Про це пише «БелТА», передає «Громадське» «Бачите, як сьогодні бомблять росію? Бачите, безпілотники літають туди-сюди. Найважче, нове питання. Ось ці "вагнерівці" сидять у мене зараз і кожному розповідають, як іде ця війна. Я думаю: "як цьому протистояти?"» — сказав Лукашенко.Він заявив, що є низка варіантів, але це коштує «сотні мільйонів рублів».«Ось я й думаю: меліорацію проводити, обробляти, нові землі вводити, чи боротися з цими безпілотниками. Страшна зброя. Ось із путіним обговорювали. Але це шалені гроші! Але ж життя дорожче», — каже Лукашенко.Глава Білорусі додав, що підтримувати сільське господарство в країні будуть, але просто так «закопувати гроші в землю не стануть», бо «зайвих коштів немає».«Ще дивуюся, як нам вдається коли навколо вирує все сидіти та розмірковувати на тему свинарства. Як шашлики підсмажити, ще чогось. Люди про це вже забули, навіть у багатих країнах», — сказав він.

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