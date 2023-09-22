Уряд відклав створення Реєстру олігархів до закінчення війни

Уряд відклав створення Реєстру олігархів до закінчення війни
Кабінет міністрів вніс зміни до плану заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами).

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну №827-р від 19 вересня, оприлюдненому на Урядовому порталі, пише Економічна правда.

Відповідно до додатку до розпорядження, функціонування та наповнення Реєстру олігархів планується через три місяці з дня припинення/скасування воєнного стану.

Раніше реєстр мали створити через три місяці з дня опублікування висновку Венеційської комісії до закону про олігархів.

У березні Венеційська комісія відклала розблокування змін до антиолігархічного закону України, але в уряді не вважають, що це завадить переговорам про вступ до ЄС.

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Теги: Реєстр олігархів, війна
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