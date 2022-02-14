Двоє волинян намагалися переправити до Польщі вісім ящиків цигарок. ФОТО

Двоє чоловіків – мешканці прикордонних сіл Ковельського та Камінь-Каширського районів – збиралися переправити до Польщі вісім ящиків цигарок.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Їхні злочинні наміри днями викрили військовослужбовці відділу «Рівне» Волинського прикордонного загону. Прикордонний наряд, в ході реалізації наявної інформації про можливе незаконне переміщення тютюнових виробів, виявив чоловіків неподалік українсько-польського кордону. Порушники мали два пакунки, в яких знаходилися цигарки. Оглянувши навколишню місцевість, прикордонники знайшли ще кілька ящиків з куривом.Зловмисники замаскували товар, підготувавши його до переправлення через кордон. Крім того, пошукова група виявила посеред лісу автомобіль та мотоцикл, якими чоловіки підвозили пакунки ближче до кордону.Правопорушників та 4 000 пачок контрабандного курива доставили в прикордонний підрозділ. На громадян прикордонники склали документи за ст. 204-1 КУпАП. Крім того, до компетентних органів направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України.Тютюнові вироби та транспортні засоби вилучили співробітники Нацполіції.