Двоє волинян намагалися переправити до Польщі вісім ящиків цигарок. ФОТО

Двоє волинян намагалися переправити до Польщі вісім ящиків цигарок. ФОТО
Двоє чоловіків – мешканці прикордонних сіл Ковельського та Камінь-Каширського районів – збиралися переправити до Польщі вісім ящиків цигарок.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Їхні злочинні наміри днями викрили військовослужбовці відділу «Рівне» Волинського прикордонного загону. Прикордонний наряд, в ході реалізації наявної інформації про можливе незаконне переміщення тютюнових виробів, виявив чоловіків неподалік українсько-польського кордону. Порушники мали два пакунки, в яких знаходилися цигарки. Оглянувши навколишню місцевість, прикордонники знайшли ще кілька ящиків з куривом.

Зловмисники замаскували товар, підготувавши його до переправлення через кордон. Крім того, пошукова група виявила посеред лісу автомобіль та мотоцикл, якими чоловіки підвозили пакунки ближче до кордону.
Двоє волинян намагалися переправити до Польщі вісім ящиків цигарок. ФОТО

Правопорушників та 4 000 пачок контрабандного курива доставили в прикордонний підрозділ. На громадян прикордонники склали документи за ст. 204-1 КУпАП. Крім того, до компетентних органів направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України.
Двоє волинян намагалися переправити до Польщі вісім ящиків цигарок. ФОТО

Тютюнові вироби та транспортні засоби вилучили співробітники Нацполіції.

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Теги: Волиняни, кордон, цигарки
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